Відключення можуть бути знову: яка ймовірність, що електроенергії не вистачатиме цієї зими

Через декілька місяців розпочинається осінньо-зимовий період. Вже зараз йде мова про те, що графіки відключення світла можуть знову торкнутися населення через високу ймовірність нових ракетних обстрілів росіян.

Яка ймовірність, що світло вимикатимуть знову

Як розповідають експерти, сценарій про відключення електроенергії цієї зими є ймовірний. Все через високий ризик нових обстрілів. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко додає, що зараз ведуться розрахунки та моделюються різні сценарії.

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Крім того, споживання електроенергії навіть улітку зростає, а отже взимку воно буде ще більшим.

Якщо Запорізької АЕС у системі не буде, то в нас будуть досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, як мені особисто вбачається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження,

– каже Харченко.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук теж наголошує на тому, що у наступний осінньо-зимовий період слід очікувати збільшення споживання світла.

Наприклад, кожні мінус пʼять градусів у Києві – це плюс 100 МВт споживання. Чим буде холодніше, тим більшим буде дефіцит. Коли імпорту бракуватиме, систему доведеться балансувати відключеннями,

– наводить приклад виконавчий директор ДТЕК.

Чи є у цій ситуації позитивні моменти

Хоч зима 2022 року була доволі складною для населення, вона дала чималий досвід енергетикам. Річ у тому, що будь-яка катастрофа, яка може трапитися з енергосистемою цього разі, не буде вже несподіванкою. Все через те, що компанії знають як реагувати на неї.

Зараз проводяться роботи із забезпечення самодостатності низки об’єктів критичної інфраструктури.

Є набагато більше автономних енергетичних установок. Вони працюватимуть у випадку, коли будуть проблеми з постачанням електроенергії.

Як зазначає експерт з енергетики Геннадій Рябцев, системні аварії ще будуть. І це буде викликано російськими обстрілами, підвищенням навантаження в мережах та аварійними зупинками енергоблоків.

Але про загальноукраїнський блекаут думати не варто, адже він буде мало ймовірний.