У Росії залишається все менше часу, щоб укласти мирну угоду про завершення війни в Україні. Адже дефіцит державного бюджету країни стрімко зростає внаслідок збільшення воєнних витрат.

Чому скорочується бюджет Росії?

Російські посадовці занепокоєні, що бюджетні витрати цього року знову перевищать заплановані, якщо знадобляться додаткові вливання у війну, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Наразі влада Росії, за даними джерел, гарячково шукає нові джерела доходу у розмірі 1,2 трильйона рублів (приблизно 16 мільярдів доларів), щоб збалансувати бюджет.

Необхідно знайти ще 0,5% ВВП – додатково до вже запланованого дефіциту у 1,6% ВВП.

Економічний тиск зростає паралельно з контактами між представниками Росії та США щодо можливого завершення повномасштабного вторгнення, розпочатого у 2022 році,

– пише видання.

Водночас на Росію значно тиснуть санкції США, які змушують нафтові компанії продавати сировину з великими знижками. Через них та зміцнення рубля бюджетна ситуація може погіршитися ще більше:

Бюджет на 2026 рік розраховували виходячи з ціни нафти Urals у 59 доларів за барель та курсу 92,2 рубля за долар.

Проте зараз нафта торгується по 55 доларів за барель, а рубль зміцнився до 75 за долар.

Аналітики прогнозують, Путін не дорахується майже 2,2 трильйона рублів нафтогазових доходів, які фінансують війну, якщо ці показники збережуться.

Зауважте! Попри величезну "діру" в бюджеті й посилення кризи в економіці, російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності завершувати війну і відмовлятися від своїх територіальних претензій в Україні.

Який дефіцит у бюджеті Росії?

У 2025 році в російському бюджеті зафіксували рекордний дефіцит з часів пандемії. Як йдеться у звіті Міністерства фінансів Росії, доходи виявилися нижчими за видатки на 5,645 трильйона рублів