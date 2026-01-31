  • "Дірка" зросла у 1,6 раза в порівнянні з 2024 роком – тоді дефіцит становив 3,471 трильйона рублів.
  • У відносному вимірі Росія втратила 2,6% ВВП – це найвищий показник з 2020 року.

Особливо відчутно обвалилися нафтогазові доходи під тиском західних санкцій:

  • надходження скоротилися на 24% – до 8,393 трильйона рублів.

Важливо! Росія майже вичерпала ресурси для латання "дірок" в бюджеті. Раніше вона використовувала для цього Фонд національного добробуту, який на початку війни мав близько 130 мільярдів доларів. Нині ж він практично спорожнів.

Яка ситуація в економіці Росії? 

  • Намагаючись закрити бюджетні діри, російська влада пішла на різке посилення податкового тиску. Уряд розраховував таким чином отримати додатково близько 3,6 трильйона рублів. Зокрема, було підвищено податок на прибуток, змінено систему оподаткування доходів фізичних осіб, а також збільшено мита й акцизи.

  • Втім, очікуваного ефекту ці кроки не дали. Реальні надходження до бюджету зросли лише на 575 мільярдів рублів, а з урахуванням інфляції доходи взагалі почали скорочуватися. Фіскальне посилення не компенсувало втрат від падіння економічної активності та санкційного тиску.

  • Економіка Росії дедалі ближче підходить до рецесії, і це визнають навіть експерти, пов’язані з провладними структурами. За нинішньої динаміки спад із великою ймовірністю може розпочатися ще до липня 2026 року.