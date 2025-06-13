Дефіцит бюджету серйозний: в НБУ сказали, чи вистачить Україні коштів до кінця року

Україна планує збільшити видатки на військові потреби на 400 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету продовжує зростати.

Про це 24 Каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман. За його словами, у Мінфіні вже пояснювали, що вони планово зможуть профінансувати ці видатки без увімкнення "станка" чи підняття податків.

До теми Дефіцит до 400 мільярдів: влітку прогнозують перегляд бюджету

Чи будуть проблеми в бюджеті на 2025 рік

Як наголосив Фурман, початковий дефіцит у 40 мільярдів доларів планово профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Тим паче у цьому році Україна отримає рекордні обсяги цієї допомоги – 55 мільярдів доларів. Буде певний надлишок коштів, який прийде частково на 2026 рік.

На мою думку, ми пройдемо 2025 рік з точки зору фінансів. Знайдемо джерела для додаткових потреб на ВПК та ЗСУ. Але бюджет на наступний рік – це вже гра в імітацію. Ми не розуміємо, чи в нас буде бюджет миру чи війни. Це – інші потреби та ресурси. Поки що велика невизначеність, бо не знаємо, як швидко закінчиться війна,

– сказав Фурман.

Зараз шукають відповіді на те, де Україні шукати ресурси. Є сподівання, що тут вдасться уникнути підняття податків на 2026 рік. Держава працює над новими програмами зовнішнього фінансування від партнерів.

Також є заморожені активи Росії на суму у близько 300 мільярдів доларів. Потрібне політичне рішення від партнерів, аби це направилося на відновлення України.