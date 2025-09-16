Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради. Загальний обсяг видатків пропонується встановити на рівні 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів гривень більше, ніж у поточному році.

Як зміняться витрати бюджету на 2026 рік?

Дефіцит бюджету на 2026 рік планується знизити до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні перевищить 2 трильйони гривень, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

При цьому доходи бюджету прогнозуються у розмірі 2,82 трильйона гривень – це на 18,8% більше, ніж у 2025 році.

Найбільші збільшення фінансування:

Національна академія медичних наук: +332% (трикратне зростання)

Міністерство енергетики: +194,6% (майже удвічі)

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури: +120,2%

Міністерство у справах ветеранів: +51,5%

Офіс військового омбудсмана: +48,9%

Міністерство фінансів: +48,6%

Міністерство культури та інформаційної політики: +41,9%

Міністерство освіти і науки: +30,4%

Державне бюро розслідувань: +23,1%

НКРЕКП: +22,1%

Найбільші скорочення видатків:

Фонд державного майна: – 63,1%

АРМА: – 35%

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури: – 21,9%

Державне космічне агентство: – 1,7%

Адміністрація Держспецзв’язку: – 10,2%

Рахункова палата: – 1,6%

Міністерство оборони: – 1,3%

РНБО: – 0,3%

МВС: – 0,1%

Служба зовнішньої розвідки: 0%

Железняк також зазначив, що аналіз проводився за сукупними видатками загального і спеціального фондів, а зростання абсолютних сум не свідчить про збільшення фінансування саме по загальному фонду.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?