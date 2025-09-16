Укр Рус
16 вересня, 18:05
Бюджет України на 2026 рік: на що витратять більше грошей, а які витрати "поріжуть"

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Кабінет міністрів України ухвалив проєкт бюджету на 2026 рік з видатками 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів більше, ніж у поточному році.
  • Найбільше фінансування збільшиться для Національної академії медичних наук (+332%) та Міністерства енергетики (+194,6%).

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради. Загальний обсяг видатків пропонується встановити на рівні 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів гривень більше, ніж у поточному році.

Як зміняться витрати бюджету на 2026 рік?

Дефіцит бюджету на 2026 рік планується знизити до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні перевищить 2 трильйони гривень, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

При цьому доходи бюджету прогнозуються у розмірі 2,82 трильйона гривень – це на 18,8% більше, ніж у 2025 році.

Найбільші збільшення фінансування:

  • Національна академія медичних наук: +332% (трикратне зростання)

  • Міністерство енергетики: +194,6% (майже удвічі)

  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури: +120,2%

  • Міністерство у справах ветеранів: +51,5%

  • Офіс військового омбудсмана: +48,9%

  • Міністерство фінансів: +48,6%

  • Міністерство культури та інформаційної політики: +41,9%

  • Міністерство освіти і науки: +30,4%

  • Державне бюро розслідувань: +23,1%

  • НКРЕКП: +22,1%

Найбільші скорочення видатків:

  • Фонд державного майна: – 63,1%

  • АРМА: – 35%

  • Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури: – 21,9%

  • Державне космічне агентство: – 1,7%

  • Адміністрація Держспецзв’язку: – 10,2%

  • Рахункова палата: – 1,6%

  • Міністерство оборони: – 1,3%

  • РНБО: – 0,3%

  • МВС: – 0,1%

  • Служба зовнішньої розвідки: 0%

Железняк також зазначив, що аналіз проводився за сукупними видатками загального і спеціального фондів, а зростання абсолютних сум не свідчить про збільшення фінансування саме по загальному фонду.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?

  • У 2026 році на фінансування парламентських партій в Україні передбачено 865 мільйонів гривень. Це на 25 мільйонів гривень менше порівняно з 2025 роком, коли на ці цілі було виділено 890 мільйонів.

  • Одночасно бюджетом планується підвищення соціальних стандартів: прожитковий мінімум зросте до 3209 гривень, а мінімальний розмір пенсії - до 2595 гривень. На пенсійне забезпечення в наступному році передбачено 1 трлн 27 млрд гривень, що на 123,4 млрд більше за аналогічний показник поточного року.

  • Разом з тим, народний депутат Данило Гетманцев розкритикував проєкт бюджету-2026 через недостатнє фінансування потреб оборони та безпеки. Голова профільного комітету парламенту зауважив, що вже весною наступного року уряду, ймовірно, доведеться звертатися по додаткове фінансування на сотні мільярдів гривень.