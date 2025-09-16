Кабинет министров принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады. Общий объем расходов предлагается установить на уровне 4,8 триллиона гривен, что на 415 миллиардов гривен больше, чем в текущем году.

Как изменятся расходы бюджета на 2026 год?

Дефицит бюджета на 2026 год планируется снизить до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании превысит 2 триллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Смотрите также Финансирование партий в 2026 году: сколько средств потратят из бюджета

При этом доходы бюджета прогнозируются в размере 2,82 триллиона гривен – это на 18,8% больше, чем в 2025 году.

Наибольшие увеличения финансирования:

Национальная академия медицинских наук: +332% (трехкратный рост)

Министерство энергетики: +194,6% (почти вдвое)

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры: +120,2%

Министерство по делам ветеранов: +51,5%

Офис военного омбудсмена: +48,9%

Министерство финансов: +48,6%

Министерство культуры и информационной политики: +41,9%

Министерство образования и науки: +30,4%

Государственное бюро расследований: +23,1%

НКРЭКУ: +22,1%

Наибольшие сокращения расходов:

Фонд государственного имущества: – 63,1%

АРМА: – 35%

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры: – 21,9%

Государственное космическое агентство: – 1,7%

Администрация Госспецсвязи: – 10,2%

Счетная палата: – 1,6%

Министерство обороны: – 1,3%

СНБО: – 0,3%

МВД: – 0,1%

Служба внешней разведки: 0%

Железняк также отметил, что анализ проводился по совокупным расходам общего и специального фондов, а рост абсолютных сумм не свидетельствует об увеличении финансирования именно по общему фонду.

Что еще известно о бюджете на 2026 год?