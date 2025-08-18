Мінфін готує бюджет на 2026 рік. Розрахунки відбувають з урахуванням того, що війна триватиме увесь наступний рік.

Що відомо про бюджет на 2026 рік?

Водночас міністр фінансів не виключає і розвитку позитивного сценарію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liga.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Якщо складуться позитивні наслідки перемовин і буде розуміння до кінця року, що війна закінчиться сталим миром, то, звичайно, ми цей підхід переглянемо, але на сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними, і тому на весь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій.

Марченко також вказав, що, станом на 2026 рік, потреби бюджету повністю не покриті. Саме тому Мінфін продовжує перемовини з ключовими партнерами. Йдеться, зокрема, про G7 та ЄС.

Я думаю, що разом з МВФ, разом з іншими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати,

– вказав Марченко.

Марченко вважає, що на наступний рік потреба закрита більшою мірою ніж це було у 2022 та 2023 роках. Тому міністр очікує позитивного розвитку подій.

Зауважте! Марченко каже, що уже в 2028 році очікується співпраця з Єврокомісією в межах довгострокового бюджету.