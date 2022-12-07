Сенат США підтримав проєкт оборонного бюджету: скільки заклали на допомогу Україні
Джерело:Конгрес США
Сенат США погодив проєкт оборонного бюджету на 2023 рік на рекордну суму, частина грошей піде на військову допомогу Україні. Документ оприлюднено на сайті конгресу США.
6 грудня сенат узгодив оборонний бюджет США на 2023 рік. Раніше проєкт підтримала палата представників.
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Який бюджет оборони США у 2023 році
Бюджет складатиме 847,3 мільярда євро. З них 800 мільйонів євро передбачили на додаткову військову допомогу Україні.
Цей проєкт оборонного бюджету може стати найбільшим в історії США. Конгресмени та сенатори повинні проголосувати за узгоджений документ, після чого його підпише президент США Джо Байден.
Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проєкт розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 мільйонів допомоги у 2023 фінансовому році,
– мовиться у документі.
6 мільярдів піде на стримування Росії в Європі
Оборонний проєкт США на 2023 рік передбачає виділення 6 мільярдів на стримування Росії в Європі, продовжує заборону на військову співпрацю з Москвою на 5 років, а ще передбачає сприяння виключенню Росії з міжнародних організацій, зокрема G20.