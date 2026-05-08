Бюджет Росії летить у мінус: дефіцит знову виріс і побив усі прогнози

У Росії вкотре зріс дефіцит федерального бюджету. Доходи від продажу нафти і газу не допомагають залатати "дірки", а витрати через війну проти України стрімко зростають.

Як зріс дефіцит бюджету Росії?

За попередніми даними російського Мінфіну, у січні – квітні дефіцит бюджету сягнув 5,88 трильйона рублів, або 2,5% ВВП Росії, повідомляє The Moscow Times.

Таким чином, дефіцит вже більше ніж у півтора раза перевищив річний план.

Ба більше, нинішній показник майже на 3 трильйони рублів вищий, ніж за той же період минулого року, і на 1,3 трильйона більше, ніж за січень – березень.

Зауважте! Річний план передбачає, що дефіцит російського бюджету мав би скласти не більше 3,79 трильйона рублів (1,6% ВВП). Проте фактичні показники вже зараз побили всі прогнози.

Доходи, які не пов'язані із продажем нафти і газу, з початку 2026 року у Росії зросли – на 10,2% у річному розрахунку.

Але загальні доходи, навпаки, впали на 4,5% через різке падіння надходжень від нафти й газу на 38,3%.

У підсумку виник розрив, який ще більше поглибив дефіцит федерального бюджету, який і до того був величезним.

Економісти сумніваються, що Мінфін зможе втримати в межах запланованих витрат на 2026 рік. Вони вже прогнозують, що уряд може вдатися до нових податкових рішень через зростання дефіциту.

До того ж Центробанк попередив, що може посилити свою грошово-кредитну політику, якщо дефіцит продовжить збільшуватися.

Історично висока траєкторія виконання видатків на початку 2026 року може свідчити про те, що за підсумками року бюджетний імпульс буде більшим, ніж передбачено проєктами бюджету,

– зазначив регулятор наприкінці квітня.

Варто знати! У 2025 році дефіцит бюджету Росії майже у 5 разів перевищив початкові прогнози уряду і став рекордним із 2020 року – 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП.

Чому нафтові доходи не рятують?

Навіть високі ціни на нафту, які підскочили після початку війни в Ірані, не допоможуть поліпшити фінансове становище Росії цього року. До такого висновку дійшли аналітики наближеного до Кремля Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), пише Reuters.

Річ у тім, що українські атаки дронами та нові західні санкції тиснуть на видобуток і експорт сирої нафти. Тому економісти центру знизили прогноз зростання ВВП Росії, визнавши, що обсяги виробництва нафти у 2026 році нижчі, ніж очікувалося.

Прогноз експорту російської нафти та нафтопродуктів у 2026 – 2029 роках було переглянуто в бік зниження. Цього року очікується скорочення експорту з Росії порівняно з 2025 роком,

– зазначив ЦМАКП.

Зокрема, зростання ВВП цього року понизили до 0,5 – 0,7% з попередніх 0,9 – 1,3%, які були озвучені лише місяць тому.

Втім, деякі українські економісти вважають, що нафтові доходи дозволять, якщо не врятувати, то значно зменшити дефіцит російського бюджету. Так, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко у коментарі 24 Каналу розповів, що до кінця року Москва може заробити до 40 – 45 мільярдів доларів, якщо війна в Ірані триватиме, а нафта буде такою ж дорогою.

Я робив розрахунки, що в третьому кварталі мала б відбутися така система банкрутств і банків, і компаній деяких, включно з нафтовою індустрією, Але замість цього через подарунок Трампа російська економіка почуває себе не так погано. І оцей подарунок дозволить Кремлю зменшити бюджетний дефіцит з 8 – 9 трильйонів до 5 трильйонів,

– підрахував експерт.

Зауважте! Російський уряд поки офіційно прогнозує зростання ВВП на рівні 1,3%. Однак неофіційно самі чиновники вже визнавали, що цей показник надто оптимістичний, і його доведеться переглянути. Нові оцінки уряду очікуються пізніше у травні.

Чому Росія приховує реальну ситуацію в економіці?

Росія, ймовірно, значно покращує офіційну картину своєї економіки. За оцінками аналітиків, реальний дефіцит бюджету може бути суттєво вищим за заявлений, а інфляція – значно більшою, ніж повідомляє влада.

Реальна інфляція в Росії може наближатися до 15%, тоді як офіційно заявлений рівень становить близько 5,86%. А обсяг бюджетного дефіциту, ймовірно, був занижений приблизно на 30 мільярдів доларів.

Попри зростання світових цін на нафту на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, російська економіка не демонструє відчутного відновлення. Додаткові доходи від енергоресурсів виявилися недостатніми, щоб компенсувати бюджетні проблеми та загальний фінансовий тиск.

Керівник військової розвідки Швеції Томас Нільссон у коментарі Financial Times зазначив, що ціна на нафту Urals мала б утримуватися вище 100 доларів за барель протягом тривалого часу, аби Росія змогла закрити дефіцит бюджету.