482 мільйони доларів для України: у США запланували бюджет на 2025 рік

Учора Білий дім опублікував бюджетний запит Президента США Джо Байдена на 2025 фінансовий рік. Він заклав 1,5 мільярда доларів на протидію агресії Кремля, із яких 482 мільйони підуть на допомогу Україні.

Скільки виділять Україні

На думку Байдена, ця сума має допомогти Україні відновити економічну стійкість та забезпечити прогрес у реформах, потрібних для вступу України в ЄС.

Читайте також Перші мільярди вже влітку: Україні незабаром можуть передати російські активи

Ці гроші планують розподілити так:

250 мільйонів доларів – на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів.

95 мільйонів доларів – на допомогу сектору безпеки згідно з програмою "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF) для негайної та середньострокової спроможності допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії.

71 мільйон доларів – на програми охорони здоров'я.

66 мільйонів доларів – на інші види допомоги у сфері безпеки, зокрема підтримку цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть,

– сказав Байден.

Президент США Джо Байден передбачив 61 мільярд доларів для України та Ізраїлю в проєкті бюджету США. Проте досі в Конгресі за нього не проголосували через розбіжність поглядів.