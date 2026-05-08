Зміни у бюджеті на 2026 рік: куди спрямують більше коштів

У п’ятницю, 8 травня, стало відомо, що уряд підготував зміни до Державного бюджету 2026 року. Мета цього рішення – це посилення сектору безпеки та оборони.

Що відомо про зміни у бюджеті?

Зміни можливі завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро, про що повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Читайте також Бюджет Росії летить у мінус: дефіцит знову виріс і побив усі прогнози

Цього року Україна очікує отримати 45 мільярдів євро підтримки. З цієї суми 31,8 мільярда євро спрямують на оборону та безпеку держави, ще 13,2 мільярда євро – на покриття дефіциту бюджету.

Зауважте! Перший транш очікується уже в червні.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трильйона гривень – передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України. Додаткові 1,56 трильйона гривень для сектору безпеки і оборони.

Зокрема 174,3 мільярда гривень направлять на грошове забезпечення військовослужбовців. Ще 1,37 трильйона гривень – на розвиток озброєння та військової техніки. А 14,6 мільярда гривень – на резерв для сектору безпеки та оборони.

Окремо передбачаємо додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї,

– додала Свириденко.

Згідно зі словами Юлії Свириденко, 40 мільярдів гривень передбачені на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та громад. Тобто це ресурси на підготовку до опалювального сезону, захисту енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

Ще 40 мільярдів гривень спрямують додатково до резервного фонду – для оперативного реагування на виклики воєнного часу.

Як зазначила нардепка Росколана Підласа, видатки державного бюджету збільшуються на 1,64 трильйона гривень.

Зокрема вона розписала детально, куди саме спрямують гроші:

1,397 трильйона гривень на підвищення обороноздатності та безпеки держави;

152,26 мільярда гривень для забезпечення ЗСУ;

14,58 мільярда гривень – на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони;

3,15 мільярда гривень на розвиток ОПК;

2,13 мільярда гривень для Держспецтранспорту;

9,91 мільярда гривень для Нацгвардії;

6,79 мільярда гривень для Державної прикордонної служби;

4,8 мільярда гривень для Держспецзв’язку;

2,47 мільярда гривень для СБУ;

1,83 мільярда гривень для ГУР МО;

7,8 мільйона гривень для СЗР.

Крім цього, пропонується, щоб у 2026 році надходження вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання спрямовувались на закупівлю та виробництво зброї і грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ,

– зазначила Підласа.

Також наголошується, що уряд пропонує спрямовувати військовий збір на грошове забезпечення військових ЗСУ вже з 1 липня 2026 року.

Зверніть увагу! Раніше народна депутатка повідомляла, що військовий збір можуть спрямувати на зарплати військовослужбовців. Проте це планували зробити лише у 2027 році.

Гроші мали таким чином спрямовувати до кінця третього повоєнного року. Йдеться про понад 200 мільярдів гривень у рік.

Підласа також нагадала, що повертати кредит від ЄС доведеться лише у випадку отримання російських репарацій.

Що варто знати про кредит від Євросоюзу?

Нагадаємо, що кредит від Євросоюзу розблокували ще у квітні. Мова йде про допомогу у розмірі 90 мільярдів євро.

Як зазначав Володимир Зеленський, гроші спланують спрямувати на захист Україн, зокрема на дрони. Також перший транш буде витрачений на енергетику.

Приблизно 30 мільярдів євро витратять на дрони, а ще на боєприпаси, ракети, системи протиповітряної оборони. Про це писали ЗМІ з посиланням на свої джерела.