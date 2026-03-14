Видання "СтопКор" розібралося у можливих схемах обходу санкцій та приховування доходів у гральному бізнесі.

Дивіться також Мінцифри переписує правила грального ринку: що змінює новий пакет законів?

Після легалізації грального бізнесу у 2020 році очікувалося, що ринок отримає чіткі правила та прозоре регулювання. Але вже у 2022 парламент дозволив операторам перейти на спрощену систему оподаткування – до 2% від доходу.

Цим скористалися щонайменше 8 компаній, зокрема Parimatch. За даними ЗМІ, після переходу на новий режим щоденні податкові платежі компанії скоротилися приблизно з 200 тисяч гривень до близько 23 тисяч гривень.

У чому парадокс Parimatch?

У березні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти структур Parimatch на 50 років. Підставою, за даними видання, стали підозри у продовженні роботи на ринках Росії та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення.

За даними ЗМІ, на рахунках заморозили 250 мільйонів гривень клієнтських коштів. Загальний податковий борг компанії в рамках розслідування оцінювався у 23 мільярдів гривень. У тому числі через схему міскодингу Parimatch міг приховувати до 10 мільярдів гривень обороту щомісяця.

Але у серпні 2024 року Бюро економічної безпеки оголосило, що підсанкційний букмекер добровільно відшкодував 1,07 мільярда гривень. Різниця між задекларованими претензіями і фактичним "врегулюванням", за даними журналістів, ідеться про понад 22 мільярдів гривень.

Parimatch, попри формальне закриття, зберіг присутність на українському ринку через пов'язані структури. Технічний аналіз виявив спільну платформу з казино BuddyBet та PariWin – від єдиного мобільного застосунку до спільного оператора, зареєстрованого на Кюрасао,

– пише видання.

Що змінилося?

Влада ліквідувала КРАІЛ та 21 березня 2025 року заснувала державне агентство "ПлейСіті" (PlayCity). Нову структуру підпорядкували Мінцифри. Цілі – боротьба з тіньовим ринком, цифровізація ліцензування та антикорупційне очищення галузі.

Певний технічний прогрес, за даними ЗМІ є, оскільки з серпня 2025 року PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних платформ, завдяки якій заблокували понад 1180 нелегальних казино.

Однак журналісти наголошують на критичних структурних вразливостях – рішення про блокування ухвалює не регулятор, а Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій, яка потім надсилає його провайдерам.

Весь цикл займає до 9 днів. За цей час нелегальні оператори встигають розгорнути нові "дзеркала". ЗМІ, з посиланням на дослідження, повідомляє, що нелегальний сегмент становить від 39% до 53% усього ринку.

У грошовому вимірі – при легальному обороті 59,6 мільярдів гривень – тіньовий ринок сягає від 37,7 до 66,5 мільярдів гривень на рік. Реальний обсяг грального ринку, за даними видання, становить до 180 мільярдів гривень на рік, і лише близько 1% цієї суми потрапляє до державного бюджету.

Окремо – про операторів із "російським слідом". 90% нелегальних платформ мають коріння або афіліації в Росії. Фактично тіньовий ринок – це не лише втрачені бюджетні надходження, а й канал, яким кошти українців відтікають до структур, пов'язаних із країною-агресором,

– ідеться у статті.

Як повпливати на ситуацію?

ЗМІ зазначає, що відповідь на питання про "лагідність" правосуддя часто криється в механізмі статті 469 КПК України – угодах про визнання винуватості.

В теорії цей інструмент пришвидшує судочинство і гарантує відшкодування. На практиці – демонструє небезпечний дисбаланс,

– пояснюють журналісти.

Експерти називають три необхідні умови для реального перелому: