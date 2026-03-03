"Напружено, але не без позитиву": як зросли доходи до бюджету на початку року

За два місяці 2026 року загальний фонд державного бюджету України поповнився на 302,5 мільярди гривень від податків, зборів та обов’язкових платежів. Щоправда, недоотримав 5,9 мільярда гривень, або 1,9% від запланованих показників.

Які наповнюється держбюджет України?

Про це у вівторок, 3 березня, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Наповнення бюджету є напруженим, але не без позитиву,

– зазначила вона у соцмережах.

Зокрема, у лютому загальний фонд держбюджету отримав більше доходів без грантів порівняно з січнем – у розмірі 161,9 мільярда гривень.

За січень – лютий доходи бюджету без грантів зросли майже на 16%, перевищивши показники такого ж періоду у 2025 році.

Основні джерела надходжень до головного кошторису країни у 2026 році не змінилися. За два місяці бюджет наповнили:

87,7 мільярда гривень – за рахунок імпортного ПДВ;

61,4 мільярда гривень – військовий збір та податок з доходів фізичних осіб (ПДФО);

58,8 мільярда гривень – ПДВ з товарів, вироблених в Україні (за вирахунком відшкодованих сум);

27,8 мільярда гривень – доходи від імпортного акцизу;

17,3 мільярда гривень – сума від внутрішнього акцизу;

17,2 мільярда гривень – податок на прибуток;

10,1 мільярда гривень – від рентної плати;

і 8,9 мільярда гривень принесло ввізне мито.

Водночас частину надходжень через труднощі війни отримати так і не вдалося. За словами Підласої не виконали план доходів:

на 8,2 мільярда гривень – ПДВ з вироблених в Україні товарів;

6,3 мільярда гривень – з імпортного ПДВ;

та 489,6 мільйона гривень – від ввізного мита.

Безумовно, треба враховувати, що бізнес продовжував працювати за надзвичайно складної ситуації через обстріли, відсутність електрики та тепла. Своєю стійкістю український бізнес забезпечував проведення оборонних видатків,

– зауважила Підласа.

Важливо! На початку грудня минулого року Верховна Рада остаточно ухвалила держбюджет на 2026 рік, повідомив нардеп Ярослав Железняк. У проєкті уряду доходи визначили на рівні 2,9 трильйона гривень, а видатки – 4,78 трильйона гривень.

Куди Україна спрямувала надходження?

За 2 місяці 2026 року Україна також отримала 164,3 мільярда гривень міжнародної допомоги. Ці кошти спрямували на фінансування видатків.

За словами Підласої, переважно це були кошти від програми ERA Loans, затвердженої країнами "Великої сімки" на підтримку України.

Найбільше на початку року України спрямувала коштів держбюджету, звісно, на оборону – 327,4 мільярда гривень або 59,9% усіх видатків із загального фонду.

Але отримали фінансування й інші напрямки:

погашення внутрішнього і зовнішнього боргу – 108,1 мільярда гривень;

обслуговування боргу – 49,4 мільярда гривень;

соціальний захист населення та підтримка ветеранів – 68,5 мільярда гривень;

дотації та субвенції місцевим бюджетам – 36,2 мільярда гривень;

програма медичних гарантій – 25,9 мільярда гривень;

та заробітні плати вчителів – 24,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, що оклади вчителів у 2026 році підвищили на 30%.

Зауважте! Від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до загального фонду державного бюджету за лютий – березень спрямували 125,8 мільярда гривень

