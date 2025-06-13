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13 червня, 10:54
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Бюджетна декларація України: МВФ чекає більше, ніж просто цифри

Ірина Гайдук
Основні тези
  • МВФ очікує, що бюджетна декларація України на 2026-2028 роки забезпечить стратегічну основу для фінансової політики, зосереджуючись на пріоритетах, таких як відновлення, оборона та соціальні напрямки.

  • Підготовка декларації затримується, розробка ведеться за двома сценаріями: базовим, що передбачає зменшення дефіциту, та альтернативним, враховуючи можливе продовження бойових дій.

     

Україна готує нову бюджетну декларацію. У Міжнародному валютному фонду розповіли, що очікують від цього документу.

Що МВФ очікує від бюджетної декларації

Бюджетна декларація України на 2026-2028 роки повинна стати базою для її фінансової політики та забезпечення головних пріоритетів країни. Таку думку висловила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє 24 Канал з посиланням "Укрінформ"

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На нашу думку, бюджетна декларація на 2026-2028 роки має забезпечити стратегічну основу для фіскальної політики протягом цього періоду часу,
 – заявила Козак. 

За словами представниці МВФ, бюджетна декларація також допоможе зосередитися на обговоренні пріоритетних витрат: 

  • на відновлення та реконструкцію країни;
  • на оборону;
  • на соціальні напрямки. 

Варто знати! Декларація на 2026-2028 рік повинна стати основою для обговорення бюджету держави на наступний рік. За словами Козак, він є "важливою віхою для України". 

Як відбувається підготовка бюджетної декларації

Наразі підготовка бюджетної декларації України на 2026-2028 рік затримується. Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що причиною затримки була співпраця з місією МВФ, яка перебувала у Києві.

За словами Марченка, декларацію на 2026-2028 роки розробили за двома сценаріями:

  • Базовий передбачає зменшення дефіциту бюджету, як того вимагає МВФ.
  • Альтернативний враховує, що бойові дії продовжаться протягом усього 2026 року. 

Важливо! Відповідно до Бюджетного кодексу, Кабінет міністрів повинен схвалити бюджетну декларацію не пізніше 1 червня, після чого вона у триденний термін має подаватися до Верховної Ради.