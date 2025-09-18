Російська влада шукає нові способи зміцнити бюджет на тлі падіння нафтогазових доходів і дії західних санкцій. Мінфін готується змінити механізм ціноутворення на нафту, щоб скоротити залежність фінансової системи від сировинних надходжень.

Які зміни запровадять в Росії через падіння цін на нафту?

В четвер, 18 вересня, Міністерство фінансів Росії оголосило про новий захід, який, за його твердженням, повинен захистити державний бюджет від коливань цін на нафту і західних санкцій, спрямованих проти російського експорту енергоносіїв, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Згідно з ініціативою, яка набуде чинності наступного року, російський уряд знизить ціну відсікання на нафту – позначку, вище якої доходи від нафтових надходжень направляються до фіскального резервного фонду.

Мета цього кроку – забезпечити більш стабільне і достатнє його поповнення.

Щоб підвищити стійкість наших фінансів, ми пропонуємо знизити залежність бюджету від різноманітних обмежень – як цінових, так і об'ємних – пов'язаних з нафтогазовими доходами,

– заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов.

Ця ініціатива з'явилася на тлі очікуваного зниження обсягів продажів нафти та газу у вересні.

Важливо! У річному порівнянні скорочення склало близько 23% через падіння цін і зміцнення рубля.

Крім того, уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість для стримування дефіциту бюджету і збереження резервів. При цьому ключові параметри бюджету традиційно будуть узгоджені з президентом Володимиром Путіним до публікації.

Цікаво! Проєкт бюджету Росії планується представити 29 вересня.

Путін цього тижня провів нараду з основними членами кабінету міністрів з питань бюджету і висловив невдоволення уповільненням темпів економічного зростання.

Примітно! У 2024 році зростання склало 4,3%, тоді як наступного року воно, як очікується, знизиться приблизно до 1%.

Сілуанов підкреслив, що відновлення механізму ціноутворення на нафту, відомого як "бюджетне правило", має зміцнити російський бюджет.

Цей інструмент припинили застосовувати після початку війни проти України, однак, за повідомленнями російських ЗМІ, міністр наполягав на більш різкому зниженні ціни відсікання.

Що таке "бюджетне правило"?

Суть бюджетного правила полягає в тому, що доходи, отримані при перевищенні встановленої ціни відсікання, направляються в резервний фонд, а решта йде на поточні витрати. Якщо ж ціна опускається нижче порогу, кошти з фонду використовуються для покриття дефіциту.

За словами Сілуанова, новий захід дозволить зменшити частку нафтогазових доходів у бюджеті: з приблизно 25% за перші вісім місяців 2025 року до 22%, що зробить фінансову систему більш "стійкою".

Як зазначається, фіскальні резерви, сформовані завдяки бюджетному правилу, вже не раз допомагали Росії долати кризові періоди та протистояти санкційному тиску.

Примітно! Ціна відсікання буде щорічно знижуватися на 1 долар і до 2030 року складе 55 доларів за барель. Зараз вона зафіксована на рівні 60 доларів.

Резервний фонд бюджету, з якого при необхідності покривається дефіцит, наразі налічує близько 4 трильйони рублів (48,25 мільярда доларів).

У 2025 році уряд планує використовувати 447 мільярдів рублів (5,39 мільярда доларів) з цих коштів для покриття частини дефіциту, який, як очікується, перевищить 1,7% ВВП.

Важливо! У проєкті бюджету на 2026 рік середня ціна нафти марки Urals закладена на рівні 59 доларів за барель. Це означає, що поповнення резервів за поточною ціною відсікання не передбачено.

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, заявила, що більш збалансований бюджет дозволить Центробанку знизити ключову ставку в середньому до 12-13% у 2026 році в порівнянні з нинішніми 17%.

Що відбувається зараз у російській економіці?