Российские власти ищут новые способы укрепить бюджет на фоне падения нефтегазовых доходов и действия западных санкций. Минфин готовится изменить механизм ценообразования на нефть, чтобы сократить зависимость финансовой системы от сырьевых поступлений.

Какие изменения введут в России из-за падения цен на нефть?

В четверг, 18 сентября, Министерство финансов России объявило о новой мере, который, по его утверждению, должен защитить государственный бюджет от колебаний цен на нефть и западных санкций, направленных против российского экспорта энергоносителей, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Австралия ввела новые санкции против России: что известно

Согласно инициативе, которая вступит в силу в следующем году, российское правительство снизит цену отсечения на нефть – отметку, выше которой доходы от нефтяных поступлений направляются в фискальный резервный фонд.

Цель этого шага – обеспечить более стабильное и достаточное его пополнение.

Чтобы повысить устойчивость наших финансов, мы предлагаем снизить зависимость бюджета от разнообразных ограничений – как ценовых, так и объемных – связанных с нефтегазовыми доходами,

– заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Эта инициатива появилась на фоне ожидаемого снижения объемов продаж нефти и газа в сентябре.

Важно! В годовом сравнении сокращение составило около 23% из-за падения цен и укрепления рубля.

Кроме того, правительство рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость для сдерживания дефицита бюджета и сохранения резервов. При этом ключевые параметры бюджета традиционно будут согласованы с президентом Владимиром Путиным до публикации.

Интересно! Проект бюджета России планируется представить 29 сентября.

Путин на этой неделе провел совещание с основными членами кабинета министров по вопросам бюджета и выразил недовольство замедлением темпов экономического роста.

Примечательно! В 2024 году рост составил 4,3%, тогда как в следующем году он, как ожидается, снизится примерно до 1%.

Силуанов подчеркнул, что восстановление механизма ценообразования на нефть, известного как "бюджетное правило", должно укрепить российский бюджет.

Этот инструмент прекратили применять после начала войны против Украины, однако, по сообщениям российских СМИ, министр настаивал на более резком снижении цены отсечения.

Что такое "бюджетное правило"?

Суть бюджетного правила заключается в том, что доходы, полученные при превышении установленной цены отсечения, направляются в резервный фонд, а остальное идет на текущие расходы. Если же цена опускается ниже порога, средства из фонда используются для покрытия дефицита.

По словам Силуанова, новая мера позволит уменьшить долю нефтегазовых доходов в бюджете: с примерно 25% за первые восемь месяцев 2025 года до 22%, что сделает финансовую систему более "устойчивой".

Как отмечается, фискальные резервы, сформированные благодаря бюджетному правилу, уже не раз помогали России преодолевать кризисные периоды и противостоять санкционному давлению.

Примечательно! Цена отсечения будет ежегодно снижаться на 1 доллар и к 2030 году составит 55 долларов за баррель. Сейчас она зафиксирована на уровне 60 долларов.

Резервный фонд бюджета, из которого при необходимости покрывается дефицит, сейчас насчитывает около 4 триллиона рублей (48,25 миллиарда долларов).

В 2025 году правительство планирует использовать 447 миллиардов рублей (5,39 миллиарда долларов) из этих средств для покрытия части дефицита, который, как ожидается, превысит 1,7% ВВП.

Важно! В проекте бюджета на 2026 год средняя цена нефти марки Urals заложена на уровне 59 долларов за баррель. Это означает, что пополнение резервов по текущей цене отсечения не предусмотрено.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заявила, что более сбалансированный бюджет позволит Центробанку снизить ключевую ставку в среднем до 12-13% в 2026 году по сравнению с нынешними 17%.

Что происходит сейчас в российской экономике?