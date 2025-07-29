"Час бити по військовому бюджету Росії": Сибіга закликав до консолідації санкцій

У найближчі кілька тижнів усі партнери України мають максимально синхронізувати санкції проти Росії. Київ зараз активно працює над об'єднанням зусиль.

Як відбувається синхронізація санкцій?

Україна старанно узгоджує свої санкції проти Росії з обмеженнями, які ввели її союзники. Останніми тижнями вдалося синхронізуватися із попередніми санкційними пакетами ЄС, як розповів голова МЗС Андрій Сибіга, повідомляє 24 Канал.

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Максимальна синхронізація санкцій є критично важливою. Наразі ми бачимо імпульс. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по військовому бюджету Росії на повну силу,

– заявив Сибіга.

Міністр додав, що російські чиновники вихваляються перед власним народом тим, що Росія нібито воює проти усього Заходу, тому й не може досягти жодної стратегічної мети в Україні.

Тому, його словами, потрібно показати Росії справжню силу Заходу і продемонструвати максимальний санкційний тиск.

Важливо! Окрім синхронізації санкцій з ЄС, Україна також разом із партнерами намагається перекрити для Росії всі лазівки для обходу обмежень та завадити доступу до технологій.

Що дасть консолідація санкцій?

Окремо Сибіга також наголосив на позиції президента США Дональда Трампа щодо Росії, назвавши її "реалістичною і твердою". Україна, мовляв, цінує його ясність та силу.

Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів і продовжує війну. Він припинить свій терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіці, яка вже має системні проблеми. Сполучені Штати, Європа та G7 мають необхідну силу для цього,

– додав глава МЗС.

Зауважимо, що днями під час поїздки до Шотландії Трамп поставив новий дедлайн російському диктатору Володимиру Путіну.

Він заявив, що Кремль має укласти перемир1я протягом 10-12 днів, замість 50, які він вимагав раніше.

Варто знати! Трамп погрожує запровадити вторинні санкції проти Росії й накласти 100% тарифи на експорт російської нафти, якщо Путін не виконає його ультиматум.