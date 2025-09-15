Президент США Дональд Трамп у липні підписав закон, за яким, зокрема, звільнив від оподаткування чайові. Проте американці не в захваті від цього нововведення, та й сам закон виглядає суперечливим.

Чому скасування податку на чайові подобається не всім?

Традиція давати гроші "на чай" офіціантам та іншим працівникам сфери обслуговування в США існує давно. Однак скасування Трампом податків на чайові надало їй офіційний статус, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також "Трамп може зруйнувати все": експерт про загрозу світовій безпеці через недолугу політику США

Як пише видання, закон грає на руку працівникам, які отримують чайові. Вигідно це і власникам малого бізнесу, адже вони можуть не поспішати з підвищенням зарплат співробітникам, що мають хороші гроші "на чай".

Однак решта американців можуть почуватися зобов'язаними ще більше давати чайові.

Складається враження, що я залишаю чайові за все й скрізь. І тепер це стане ще гірше. За це я звинувачую президента Трампа,

– пише журналіст видання.

Окрім того, податкові пільги можуть отримати не всі працівники й не на всі доходи.

Вирахувати можна до 25 000 доларів від чайових щороку, й існують обмеження по доходах.

Пільгу отримує працівник лише після подачі річної податкової декларації.

Окрім того, потрібно все одно сплачувати внески на соціальне забезпечення та страхування Medicare.

За оцінками, до третини працівників, які мають право на цю пільгу, ніколи не скористаються нею через низький дохід. До того ж пільга закінчується у 2028 році,

– зазначає видання.

Мінфін опублікував список приблизно з 50 працівників, які можуть претендувати на пільгу. До списку потрапили, зокрема:

інфлюенсери;

електрики;

сантехніки;

слюсарі;

працівники букмекерських контор;

організатори заходів тощо.

Натомість поза пільгою залишилися:

поштарі;

бортпровідники;

водії шкільних автобусів;

касири супермаркетів.

Як пише видання, це розділення виглядає несправедливим, а натомість краще було б взагалі скасувати чайові.

Замість заохочення людей залишати чайові, я б підвищив податок на доходи від чайових, щоб роботодавці були змушені платити справедливу зарплату. Але це не реальність сучасної Америки,

– додав автор матеріалу.

Що відомо про скандальний закон Трампа?