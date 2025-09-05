Банк Росії зберіг ще на півроку обмеження на зняття готівкової іноземної валюти. Ці обмеження зберігаються через санкції проти Росії

Що відомо про обмеження на зняття готівкової іноземної валюти?

Про обмеження щодо зняття готівки до 9 березня 2026 року повідомили в Центробанку Росії, передає 24 Канал.

Такі обмеження діють у зв'язку з санкціями, які забороняють російським фінансовим інститутам купувати готівкову валюту західних країн.

В установі повідомили, що для громадян, чий валютний рахунок або вклад був відкритий до 9 березня 2022 року, зберігається ліміт на зняття валюти, але не більше 10 000 доларів або еквівалентної суми в євро. Інші кошти, як і раніше, можна отримати в рублях.

Чому Центробанк ввів обмеження? Центральний банк Росії обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль. Зазначається, що з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 мільйонів у доларах і євро. Приплив іноземної валюти, навпаки, був значно вищим.

Яка наразі економічна ситуація у Росії щодо банків?