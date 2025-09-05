Через санкції в Росії продовжили обмеження на зняття іноземної валюти в готівці
- Центробанк Росії продовжив обмеження на зняття готівкової іноземної валюти до 9 березня 2026 року через санкції проти російських фінансових інститутів.
- Громадяни, чиї валютні рахунки були відкриті до 9 березня 2022 року, можуть знімати до 10 000 доларів або еквівалентну суму в євро, інші кошти доступні в рублях.
Банк Росії зберіг ще на півроку обмеження на зняття готівкової іноземної валюти. Ці обмеження зберігаються через санкції проти Росії
Що відомо про обмеження на зняття готівкової іноземної валюти?
Про обмеження щодо зняття готівки до 9 березня 2026 року повідомили в Центробанку Росії, передає 24 Канал.
Такі обмеження діють у зв'язку з санкціями, які забороняють російським фінансовим інститутам купувати готівкову валюту західних країн.
В установі повідомили, що для громадян, чий валютний рахунок або вклад був відкритий до 9 березня 2022 року, зберігається ліміт на зняття валюти, але не більше 10 000 доларів або еквівалентної суми в євро. Інші кошти, як і раніше, можна отримати в рублях.
Чому Центробанк ввів обмеження?
Центральний банк Росії обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль. Зазначається, що з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 мільйонів у доларах і євро. Приплив іноземної валюти, навпаки, був значно вищим.
Яка наразі економічна ситуація у Росії щодо банків?
- До останнього санкційного пакету ЄС потрапили 18 фізичних осіб, 41 компанії та 22 російських банків, зокрема "Т-Банк" та "Яндекс-банк". Обмеження також поширюються на такі компанії, як "Сургутнафтогазбанк", НВП "Рубін", АТ "Полімер" та інші.
- Ба більше, російські банки втратили 500 мільярдів рублів через масове зняття готівки, викликане тимчасовими перебоями з інтернетом у різних регіонах країни.
- Також відомо, що Центробанк Росії прогнозує падіння ВВП на 2,5–3,5% у наступному році та на 2–3% у 2027 році, з прискоренням інфляції до 10–12%. Ключова ставка може становити 16–18% та 18–20% у найближчі два роки, з можливим зниженням цін на нафту та скороченням імпорту.