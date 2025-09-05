Банк России сохранил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Эти ограничения сохраняются из-за санкций против России

Что известно об ограничении на снятие наличной иностранной валюты?

Об ограничении по снятию наличных до 9 марта 2026 года сообщили в Центробанке России, передает 24 Канал.

Такие ограничения действуют в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.

В учреждении сообщили, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты, но не более 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства, по-прежнему, можно получить в рублях.

Почему Центробанк ввел ограничение? Центральный банк России ограничил снятие наличной иностранной валюты физическими лицами после вторжения в Украину, пытаясь поддержать рубль. С февраля 2022 года до конца 2023 года из России было вывезено лишь 98 миллионов в долларах и евро. Приток иностранной валюты, напротив, был значительно выше.

Какова экономическая ситуация в России в отношении банков?