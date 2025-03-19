Пенсії можуть не нарахувати: хто має терміново звернутися до Пенсійного фонду

Частина українців може зіткнутися з необхідністю підтвердження страхового стажу для зарахування до пенсії. Це важливо, оскільки без підтвердження певні періоди роботи можуть не бути враховані під час нарахування виплат.

Який трудовий стаж потрібно підтвердити

Мова йде про трудовий стаж до 2004 року, де головним документом для підтвердження цього стажу є трудова книжка. Якщо у трудовій немає записів про роботу або вони неправильні, слід звернутися до Пенсійного фонду з іншими документами, що підтверджують стаж, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Для підтвердження трудового стажу можна використовувати такі документи:

довідки,

виписки з наказів,

особові рахунки та відомості про виплату заробітної плати,

посвідчення,

характеристики,

письмові трудові договори,

угоди з відмітками про виконання,

інші документи, що містять інформацію про періоди роботи.

Зверніть увагу! Якщо ж документів немає, можна подати свідчення двох осіб, які працювали разом з людиною та можуть підтвердити її трудовий стаж.