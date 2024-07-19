Численні порушення у розподілі електроенергії: Держенергонагляд розпочав перевірки

Держенергонагляд проводить перевірки правильності застосування графіків погодинних відключень. Як повідомляється, вдалось виявити численні порушення.

Порушення у відключеннях світла

Під час перевірок виявлено, що в деяких регіонах не забезпечено оптимальний рівномірний розподіл зменшення споживання серед споживачів. Зокрема, виявилось, що не всі споживачі, які не належать до критичної інфраструктури, включені до графіків погодинних відключень.

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Найбільша кількість порушень зафіксована у Дніпропетровській та Житомирській областях. В останній було зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго щодо запровадження ГПВ. Крім того, з'ясувалося, що до оперативних журналів чергових підстанцій вносяться неправдиві дані.

Наразі вже відбулися перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській і Одеській областях.

Крім того, було виявлено, що в містах Дніпро, Кам'янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинних відключень не виконуються повністю. Також не всі споживачі залучені до графіків погодинних відключень.

Якщо значна частина споживачів класифікується як об'єкти критичної інфраструктури, це може призвести до завищення обсягу потужності, яка не може бути відключена. Внаслідок цього інші споживачі стикаються з непропорційним навантаженням відключень, що порушує справедливий розподіл електричної енергії.

Як повідомляється, з 22 липня Держенергонагляд розпочне перевірки в містах Київ, а також у Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.