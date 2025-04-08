У цих пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у квітні
- У квітні пенсіонери старше 70 років отримають доплату за віком, якщо їх щомісячна пенсійна виплата менша за 10 340,35 гривні.
- Розмір доплати залежить від віку: пенсіонери 70-74 років отримають 300 гривень, 75-79 років – 456 гривень, старше 80 років – 570 гривень.
Частина пенсіонерів відчує вагоме зростання виплат у квітні. Йдеться про осіб, які мають право на отримання доплати за віком.
Хто може отримати доплату за віком
Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
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Також отримувачі цієї доплати мають відповідати таким вимогам:
- отримувати пенсію за віком;
- мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі сума з нарахуванням усіх надбавок та доплат).
Ця доплата додається до пенсії автоматично. Вона нараховується у місяць досягнення особою визначеного віку.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє ПФУ.
Від віку залежить і розмір цієї доплати. Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додаткову виплату – 300 гривень. З часом ця доплата зростає:
- особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату – 456 гривень;
- громадяни старше 80 років – 570 гривень.