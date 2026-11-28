Твердження про неминучий швидкий крах економіки Росії наразі відірване від реальності. Зависокі світові ціни на нафту та неефективні санкції дають змогу Кремлю отримувати надприбутки та грати в довгу.

Про це розповів політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу. За його словами, попри санкційні обмеження Кремль продовжує накопичувати надприбутки через сприятливу кон'юнктуру на світовому енергетичному ринку. Спроби переконати суспільство в неминучому банкрутстві агресора найближчим часом лише заважають тверезо оцінювати загрози.

Нереалістичні прогнози та схеми у Європі

Експерт переконаний, що західний світ зробив замало реальних кроків, аби справді задушити фінансову систему держави-терористки.

Недостатньо на сьогоднішній момент було зроблено для того, аби задушити російську економіку. Росіяни закладали в бюджет 55 доларів за барель, а реальна ціна коливається значно вище. Говорити, що Росія завтра розвалиться, – це носити рожеві окуляри,

– зазначив Бронжуков.

Окрему увагу аналітик звернув на подвійні стандарти європейських країн, які користуються сірими схемами постачання нафтопродуктів через Болгарію та Румунію. У результаті за період повномасштабного вторгнення європейські держави перерахували Москві за енергоносії значно більше коштів, ніж виділили на фінансову та військову підтримку України.

Ще однією системною проблемою континенту політолог вважає безпорадність інституцій Брюсселя, де бюрократія та вимога одностайності блокують ухвалення рішучих дій.

Європейський Союз безсоромно застарів і не хоче змінюватись. Європейці тужаться, надувають щоки, але досі не стали суб'єктом, здатним на жорсткі кроки. Повна безпорадність проявляється навіть тоді, коли російські дрони й ракети порушують простір Польщі – підіймають літаки і просто дивляться, як вони летять, боячись збивати,

– зауважив експерт.

Отже, без рішучого подолання внутрішньої бюрократії та перекриття обхідних шляхів для російської нафти європейські обмеження й надалі залишатимуться половинчастими.

Ставка на вибори та розкол партнерів

Говорячи про США, фахівець закликав не плекати ілюзій щодо швидких зрушень після зміни розстановки сил у Конгресі. Зовнішньополітичні рішення ухвалює насамперед президент, до того ж в обох американських партіях присутні сили, байдужі до війни в Україні.

Головню небезпекою на найближчі роки залишається електоральна турбулентність у країнах Євросоюзу. Володимир Путін розраховує затягнути бойові дії в надії на успіх ультраправих сил у Франції та реванш проросійської AfD у Німеччині.

Путін користується часом як перевагою. Західні лідери приходять на чотири – вісім років, а він сидить десятиліттями та інвестує в політичну дестабілізацію Європи і США, чекаючи, доки партнерська коаліція розсиплеться зсередини,

– підсумував аналітик.

Саме тому збереження єдності та стійкості демократичних інституцій до внутрішнього популізму стає головним викликом Заходу у протистоянні кремлівській стратегії виснаження.

Водночас внутрішня ситуація в паливному секторі держави-агресорки стає дедалі напруженішою. Раніше головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД Іван Ус пояснював, що через регулярні та результативні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи Росія вперше за тривалий час опинилася в ролі прохача.

Москва змушена екстрено імпортувати пальне з сусідніх країн, зокрема з Білорусі та Казахстану. За словами економіста, необхідність купувати бензин за кордоном не лише вимиває валютні резерви агресора, а й стрімко поглиблює дефіцит російського держбюджету, створюючи додатковий тиск на внутрішній ринок..