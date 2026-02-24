Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці затримки мають не випадковий характер. За його словами, проблема полягає не лише в позиції Угорщини чи Словаччини, а в системних вадах механізму ухвалення рішень у самому Європейському Союзі.

Дивіться також Він є сама війна, – Зеленський жорстко проїхався по Путіну і його психічно нездоровій диктатурі

Проблема не лише в Орбані чи Фіцо

Затримки з кредитом для України та санкційним пакетом не є випадковими збоями. Щоразу, коли йдеться про стратегічні рішення, в ЄС виникають схожі перепони. Це створює для України постійний фактор ризику.

Я чітко розділяю угорський народ і нинішню владу, так само як Фіцо відокремлю від його народу. Але систематичність обслуговування російських інтересів заслуговує на відповідну реакцію,

– наголосив Лісний.

Він підкреслив, що не варто спрощувати ситуацію і зводити її лише до внутрішньої політики окремих держав.

До уваги! 20-й пакет санкцій проти Росії поки не затверджений через позицію Угорщини. Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що швидкого прогресу очікувати не варто, оскільки Будапешт блокує рішення. Санкції потребують одностайної підтримки всіх країн-членів, а Угорщина пов'язує свою позицію з питанням постачання нафти через трубопровід "Дружба".

На його думку, за публічними блокуваннями можуть стояти ширші інтереси, які не завжди проявляються відкрито.

Не можна дивитися на це так, ніби зміняться політики і проблема зникне. Так це не працює,

– зазначив він.

За його словами, саме системність таких дій робить їх небезпечними. І поки механізм ухвалення рішень у ЄС дозволяє окремим країнам гальмувати стратегічні кроки, подібні ситуації повторюватимуться.

ЄС має змінити правила ухвалення рішень

Ситуація з кредитом і санкціями демонструє не лише політичні суперечки, а й структурну проблему самого Євросоюзу. За його словами, нинішній механізм дозволяє одній державі фактично блокувати рішення, важливі для всієї спільноти. І це питання вже не про конкретний пакет допомоги, а про здатність ЄС діяти швидко в умовах війни.

Треба напрацювати такі механізми, які не дозволили б будь-якій країні негативно впливати на функціонування Європейського Союзу,

– підкреслив Лісний.

Він зауважив, що зараз щоразу шукаються разові рішення під конкретну кризу. Проте такий підхід не працює в довгостроковій перспективі, адже кожен новий виклик змушує починати процес заново. На його думку, це стратегічна вразливість.

Кожного разу знаходять інструменти, але вони разові. Наступний виклик знову вимагатиме пошуку нових рішень,

– зазначив він.

Він додав, що Європі потрібно переглядати регламенти ухвалення рішень, якщо вона хоче залишатися впливовим гравцем. Інакше динаміка війни та глобальних процесів постійно випереджатиме її внутрішні процедури.

Час працює проти європейської бюрократії

Затягування рішень відбувається на тлі швидкої зміни безпекової ситуації в Європі. За його словами, війна Росії проти України давно вийшла за межі двостороннього конфлікту і стала викликом для всієї європейської системи. Однак механізми реагування залишаються повільними.

Так це вже не працює, оскільки дуже динамічно розвивається ситуація в Європі і в світі в контексті нашої війни з Росією,

– наголосив Лісний.

Він підкреслив, що сподівання на те, що проблему можна буде вирішити пізніше, є хибними. Якщо рішення відкладаються через політичні цикли чи внутрішні розрахунки, це створює додаткові ризики для України. У нинішніх умовах пауза грає на користь Росії.

Не можна діяти за принципом: ми допрацюємо цей термін, а потім хтось інший займатиметься змінами,

– зазначив він.

На його думку, Європейський Союз має діяти на випередження, а не реагувати постфактум. Інакше кожна нова криза знову ставитиме під сумнів його здатність ухвалювати стратегічні рішення вчасно.

Що відомо про 20-й пакет санкцій ЄС і енергетичні суперечки