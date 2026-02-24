Відповідне звернення Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі 24 лютого.
Що сказав Зеленський про Путіна?
Зеленський зауважив, що у світі багато диктатур.
Деякі з них самоізолюються в межах своїх кордонів, намагаючись заблокувати будь-який зовнішній вплив свободи. А інші взагалі не визнають кордонів і активно намагаються знищити свободу своїх сусідів, цілих регіонів, а іноді навіть усього світу. У випадку з Росією ми маємо справу з другим типом загрози,
– зазначив український президент.
Він наголосив, що у Росії психічно нестабільна диктатура. Там не можуть прийняти, що у Європі важливе кожне життя, права людини, а також що як великі, так і малі нації можуть бути захищені.
Сам Путін не може прийняти просту істину – люди можуть жити інакше та насолоджуватися життям не таким, яке обрав він.
Тому російський диктатор постійно упродовж усього свого перебування при владі намагається когось зламати.
Він і є сама війна. І кожен, хто підтримує Путіна, не може не розуміти, що обирає війну,
– підсумував Зеленський.
Останні заяви Зеленського
Президент Зеленський заявив, що не може назвати точну дату завершення війни. Він вважає, що мир можливий лише за умов припинення вогню і конструктивного діалогу з боку Росії.
За словами президента, тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США не принесли прориву через відсутність конкретних безпекових гарантій.
Зеленський у роковини російського вторгнення також звернувся до Трампа, закликавши підтвердити підтримку України у протистоянні режиму Путіну. Як зазначив президент, США сильні, але роблять недостатньо.