Відповідне звернення Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі 24 лютого.

Що сказав Зеленський про Путіна?

Зеленський зауважив, що у світі багато диктатур.

Деякі з них самоізолюються в межах своїх кордонів, намагаючись заблокувати будь-який зовнішній вплив свободи. А інші взагалі не визнають кордонів і активно намагаються знищити свободу своїх сусідів, цілих регіонів, а іноді навіть усього світу. У випадку з Росією ми маємо справу з другим типом загрози,

– зазначив український президент.

Він наголосив, що у Росії психічно нестабільна диктатура. Там не можуть прийняти, що у Європі важливе кожне життя, права людини, а також що як великі, так і малі нації можуть бути захищені.

Сам Путін не може прийняти просту істину – люди можуть жити інакше та насолоджуватися життям не таким, яке обрав він.

Тому російський диктатор постійно упродовж усього свого перебування при владі намагається когось зламати.

Він і є сама війна. І кожен, хто підтримує Путіна, не може не розуміти, що обирає війну,

– підсумував Зеленський.

Останні заяви Зеленського