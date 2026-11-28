Об этом рассказал политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала. По его словам, несмотря на санкционные ограничения, Кремль продолжает накапливать сверхприбыли благодаря благоприятной конъюнктуре на мировом энергетическом рынке. Попытки убедить общество в неизбежном банкротстве агрессора в ближайшее время лишь мешают трезво оценивать угрозы.

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Нереалистичные прогнозы и схемы в Европе

Эксперт убежден, что западный мир предпринял недостаточно реальных шагов, чтобы действительно задушить финансовую систему государства-террориста.

На сегодняшний день сделано недостаточно для того, чтобы задушить российскую экономику. Россияне закладывали в бюджет 55 долларов за баррель, а реальная цена колеблется значительно выше. Говорить, что Россия завтра развалится, – это носить розовые очки– отметил Бронжуков.

Особое внимание аналитик уделил двойные стандарты европейских стран, которые используют серые схемы поставок нефтепродуктов через Болгарию и Румынию. В результате за период полномасштабного вторжения европейские государства перечислили Москве за энергоносители значительно больше средств, чем выделили на финансовую и военную поддержку Украины.

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Еще одной системной проблемой континента политолог считает беспомощность институтов Брюсселя, где бюрократия и требование единодушия препятствуют принятию решительных мер.

Европейский Союз бесстыдно устарел и не хочет меняться. Европейцы напрягаются, надувают щеки, но до сих пор не стали субъектом, способным на жесткие шаги. Полная беспомощность проявляется даже тогда, когда российские дроны и ракеты нарушают воздушное пространство Польши – поднимают самолеты и просто смотрят, как они летят, боясь сбивать– отметил эксперт.

Таким образом, без решительного преодоления внутренней бюрократии и перекрытия обходных путей для российской нефти европейские ограничения и в дальнейшем будут оставаться половинчатыми.

Ставка на выборы и раскол партнеров

Говоря о США, специалист призвал не питать иллюзий относительно быстрых перемен после изменения расстановки сил в Конгрессе. Внешнеполитические решения принимает прежде всего президент, к тому же в обеих американских партиях присутствуют силы, равнодушные к войне в Украине.

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Главной опасностью на ближайшие годы остается электоральная турбулентность в странах Евросоюза. Владимир Путин рассчитывает затянуть боевые действия в надежде на успех ультраправых сил во Франции и реванш пророссийской AfD в Германии.

Путин использует время в своих интересах. Западные лидеры приходят на четыре–восемь лет, а он сидит десятилетиями и инвестирует в политическую дестабилизацию Европы и США, ожидая, пока партнерская коалиция распадется изнутри– подытожил аналитик.

Именно поэтому сохранение единства и устойчивости демократических институтов перед лицом внутреннего популизма становится главным вызовом для Запада в противостоянии кремлевской стратегии изнурения.

В то же время внутренняя ситуация в топливном секторе страны-агрессора становится все более напряженной. Ранее главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСД Иван Ус объяснял, что из-за регулярных и результативных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы Россия впервые за долгое время оказалась в роли просителя.

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Москва вынуждена в экстренном порядке импортировать топливо из соседних стран, в частности из Беларуси и Казахстана. По словам экономиста, необходимость закупать бензин за рубежом не только истощает валютные резервы агрессора, но и стремительно усугубляет дефицит российского госбюджета, создавая дополнительное давление на внутренний рынок.