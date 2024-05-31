Ліміт вичерпаний: експорт українського цукру до Євросоюзу призупиняється

Нещодавно стало відомо, що Україна до кінця 2024 року зупиниться експорт вітчизняного цукру в країни Євросоюзу. Все через те, що обсяги продукції вже досягнули встановлених лімітів.

Чому експорт цукру призупиняється

Як заявив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, обсяги експорту цукру до Європи досягли ліміту, встановленого новими правилами "торговельних пільг".

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Україна є другим за величиною постачальником цукру в Європі.

Як додає Висоцький, інші ринки залишаються без обмежень.

Втім ринок ЄС відкриється тільки з 1 січня, і тоді стане зрозуміло, які будуть обсяги експорту,

– каже Тарас Висоцький на аграрній конференції.

Скільки вже продано продукції в Європу

Заявляють, що у травні український експорт цукру досяг 262 600 метричних тонн – це обсяг, який за правилами Євросоюзу визначений, як квота України на 2024 рік.

Водночас у календарному 2023 році українські виробники експортували до Європи близько 493 тисяч тонн цукру.

Чи продовжили з Україною торговельний безвіз

у квітні Євросоюзу оголосив про обмеження після масштабних протестів фермерів. За заявами аграріїв, вони нібито зіткнулися з нечесною конкуренцією з боку виробників за межами блоку, як-от Україна, яка не стикається з екологічними правилами та бюрократією, як вони.Очікується, що у 2024 році Україна збільшить виробництво білого цукру майже на 3% – до 1,85 мільйона метричних тонн з експортним надлишком, який може становити 950 000 тонн у сезоні 2024 – 2025 років.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Євросоюз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України.

Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки,

– зауважує очільник уряду.

Однак, були запроваджені деякі тарифи на імпорт – це українське м'ясо птиці, яйці та цукор.

Автономні торговельні заходи Євросоюзу щодо України діятимуть до 5 червня 2025 року.