В умовах війни військові ЗСУ можуть отримувати додаткові винагороди. Проте є випадки, коли ці виплати не нараховуються або можуть бути припинені.

Хто з військових ризикує залишитися без додаткової винагороди?

Додаткова винагорода під час війни це право, а не гарантія. У Міністерстві оборони нагадали: існують конкретні обставини, за яких військовослужбовець може втратити право на ці виплати. передає 24 Канал.

Найчастіше додаткову винагороду позбавляють у випадках, коли військовий відмовляється виконувати бойовий наказ, самовільно залишає частину, стає дезертиром, добровільно здається в полон або був усунутий від виконання службових обов’язків чи повноважень.

Додаткову винагороду також не нараховують, якщо військовий:

перебував у стані алкогольного, наркотичного чи психотропного сп’яніння під час виконання бойових завдань;

притягнутий до кримінальної відповідальності за рішенням суду;

навмисно завдав собі тілесних ушкоджень або вчинив самогубство (виняток — випадки доведення до самогубства судом);

відбуває покарання на гауптвахті.

Який розмір додаткової винагороди?

Відповідно до наказу Міноборони, розмір додаткової винагороди залежить від виду діяльності військового, регіону служби та ступеня залученості до відсічі російській агресії:

100 000 гривень – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передових позиціях або виконує завдання з вогневого ураження (ракетники, артилеристи, ППО).

70 000 гривень – для військових на фронті або у тилу ворога.

50 000 гривень – для тих, хто виконує бойові завдання у штабах та органах управління.

30 000 гривень – для військових за бойові (спеціальні) завдання за наказами.

15 – 30 000 гривень – для інструкторів у навчальних частинах.

8 – 20 000 гривень – для курсантів військових вишів.

Що ще відомо про виплати військовослужбовцям: коротко про головне