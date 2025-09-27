Укр Рус
27 вересня, 16:03
3

Отримають не усі: кому з військових не нарахують більше додаткову нагороду

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Військові можуть втратити право на додаткову винагороду при самовільному залишенні частини, дезертирстві, або відмові виконати бойовий наказ.
  • Розмір додаткової винагороди залежить від виду діяльності, регіону служби та ступеня залученості до військових дій, і може становити від 8 000 до 100 000 гривень.

В умовах війни військові ЗСУ можуть отримувати додаткові винагороди. Проте є випадки, коли ці виплати не нараховуються або можуть бути припинені.

Хто з військових ризикує залишитися без додаткової винагороди?

Додаткова винагорода під час війни це право, а не гарантія. У Міністерстві оборони нагадали: існують конкретні обставини, за яких військовослужбовець може втратити право на ці виплати. передає 24 Канал.

Найчастіше додаткову винагороду позбавляють у випадках, коли військовий відмовляється виконувати бойовий наказ, самовільно залишає частину, стає дезертиром, добровільно здається в полон або був усунутий від виконання службових обов’язків чи повноважень.

Додаткову винагороду також не нараховують, якщо військовий:

  • перебував у стані алкогольного, наркотичного чи психотропного сп’яніння під час виконання бойових завдань;
  • притягнутий до кримінальної відповідальності за рішенням суду;
  • навмисно завдав собі тілесних ушкоджень або вчинив самогубство (виняток — випадки доведення до самогубства судом);
  • відбуває покарання на гауптвахті.

Який розмір додаткової винагороди?

Відповідно до наказу Міноборони, розмір додаткової винагороди залежить від виду діяльності військового, регіону служби та ступеня залученості до відсічі російській агресії:

  • 100 000 гривень – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передових позиціях або виконує завдання з вогневого ураження (ракетники, артилеристи, ППО).
  • 70 000 гривень – для військових на фронті або у тилу ворога.
  • 50 000 гривень – для тих, хто виконує бойові завдання у штабах та органах управління.
  • 30 000 гривень – для військових за бойові (спеціальні) завдання за наказами.
  • 15 – 30 000 гривень – для інструкторів у навчальних частинах.
  • 8 – 20 000 гривень – для курсантів військових вишів.

Що ще відомо про виплати військовослужбовцям: коротко про головне

  • Володимир Зеленський заявив про намір підвищити виплати українським військовим, однак для цього необхідне додаткове фінансування від ЄС.

  • Уряд України планує стимулювати новобранців підписувати військові контракти шляхом збільшення грошового забезпечення.

  • Також у 2025 році військові отримують одноразові виплати після підписання першого контракту, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових потреб, а також при звільненні зі служби.