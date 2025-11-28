Не все так просто: чому українцям може не приходити "тисяча від Зеленського"

Українці активно подають заявки на допомогу у рамках програми "Зимова підтримка". Багато людей вже отримали 1 000 гривень від Зеленського.

Що відомо про "тисячу від Зеленського"?

Однак не всі зможуть отримати підтримку, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Українці отримали майже 2 мільярди гривень "зимової підтримки": скільки заявок вже подали

Виплата у 1 000 гривень доступна всім громадянам України – її можуть отримати і дорослі, і діти,

– йдеться у повідомленні.

Водночас гроші не надаються таким категоріям населення:

хто перебуває за межами України; особам на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо! Для отримання коштів заяву можна подати або через Дію, або за допомогою Укрпошти. Через Укрпошту оформити заяву можуть всі охочі, хто не має можливості (за будь-яких причин) скористатися Дією.

Як та коли отримати "зимову тисячу" через Укрпошту?

Водночас пенсіонерам, які отримують пенсію через Укрпошту, не потрібно йти до відділень або подавати заявки. Їм автоматично буде нарахована 1 000 гривень на спеціальний рахунок. Літні люди зможуть використати гроші в день виплати пенсії або пізніше.

Після отримання коштів клієнтів повідомлять про можливість їхнього використання – через SMS.

Українці, які заповнять заяву до 24 листопада, отримають кошти в грудні.

Ті, хто зроблять це до 24 грудня – у січні 2026 року.

Як та коли отримати "тисячу від Зеленського" через Дію?

Раніше в уряді повідомляли, що гроші надходять через 10 днів після оформлення заявки. Однак міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що про наступну виплату громадян повідомлять окремо.

Чому не приходить "зимова тисяча"?

Якщо 1 000 гривень "від Зеленського" людина оформлювала через Укрпошту, то їй слід зачекати. Кошти надійдуть у грудні або вже у січні – залежно від дати заповнення заявки.

Те саме стосується пенсіонерів – їм слід зачекати виплату пенсій. Тоді ж їй надійде допомога від уряду.

Щодо Дії слід знати такі важливі моменти:

Необхідно оновити додаток до його останньої версії, аже застаріла може спричинити збої в обробці заявки.

Після оновлення додатка можна повторно подати заявку ще раз (але якщо її не відхилили).

Потрібно переконатися, що є картка "Національний кешбек" та вона правильно прив’язана до додатка.

Зауважте! Варто врахувати ще й той момент, що з моменту подання заявки має пройти 10 днів. А наразі в уряді попросили українців зачекати дати надання підтримки.

До якої дати потрібно використати "зимову тисячу"?