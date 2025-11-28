Не все так просто: почему украинцам может не приходить "тысяча от Зеленского"
- Граждане Украины могут получить 1 000 гривен через программу "Зимняя поддержка" путем подачи заявки через Дію или Укрпочту.
- "Зимняя тысяча" может не приходить в зависимости от обстоятельств, но в основном гражданам следует ориентироваться на сроки, которые объявляли в Укрпочте и правительстве.
Украинцы активно подают заявки на помощь в рамках программы "Зимняя поддержка". Многие люди уже получили 1 000 гривен от Зеленского.
Что известно о "тысяче от Зеленского"?
Однако не все смогут получить поддержку, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Выплата в 1 000 гривен доступна всем гражданам Украины – ее могут получить и взрослые, и дети,
– говорится в сообщении.
В то же время деньги не предоставляются таким категориям населения:
- кто находится за пределами Украины;
- лицам на временно оккупированной территории.
Напомним! Для получения средств заявление можно подать или через Дію, или с помощью Укрпочты. Через Укрпочту оформить заявление могут все желающие, кто не имеет возможности (по каким-либо причинам) воспользоваться Дією.
Как и когда получить "зимнюю тысячу" через Укрпочту?
В то же время пенсионерам, которые получают пенсию через Укрпочту, не нужно идти в отделения или подавать заявки. Им автоматически будет начислена 1 000 гривен на специальный счет. Пожилые люди смогут использовать деньги в день выплаты пенсии или позже.
После получения средств клиентов уведомят о возможности их использования – через SMS.
- Украинцы, которые заполнят заявление до 24 ноября, получат средства в декабре.
- Те, кто сделают это до 24 декабря – в январе 2026 года.
Как и когда получить "тысячу от Зеленского" через Дию?
Ранее в правительстве сообщали, что деньги поступают через 10 дней после оформления заявки. Однако министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что о следующей выплате граждан уведомят отдельно.
Почему не приходит "зимняя тысяча"?
Если 1 000 гривен "от Зеленского" человек оформлял через Укрпочту, то ему следует подождать. Средства поступят в декабре или уже в январе – в зависимости от даты заполнения заявки.
То же касается пенсионеров – им следует подождать выплату пенсий. Тогда же ей поступит помощь от правительства.
Относительно Дії следует знать такие важные моменты:
- Необходимо обновить приложение до его последней версии, аже устаревшая может вызвать сбои в обработке заявки.
- После обновления приложения можно повторно подать заявку еще раз (но если ее не отклонили).
- Потрбион убедиться, что есть карта "Национальный кэшбек" и она правильно привязана к приложению.
Обратите внимание! Стоит учесть еще и тот момент, что с момента подачи заявки должно пройти 10 дней. А пока в правительстве попросили украинцев подождать даты предоставления поддержки.
До какой даты нужно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если человек получит пенсию или какие-то другие социальные выплаты в Укрпочте, то потратить "тысячу Зеленского" следует до 25 декабря 2025 года.
- Если заявка была оформлена через Укрпочту - до 25 января 2026 года.
- Те, кто воспользовался Дією, имеют время до 30 июня 2026 года.