У Мінсоцполітики пояснили причини, чому не всі ВПО отримали грошову допомогу через Дію
Люди, які зверталися в додаток Дія до 30 квітня і не отримали виплат, наразі мають можливість звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. Але відповідна допомога буде нарахована за однієї умови.
Систему для отримання виплат через Дію впровадили без тривалого тестуванння, внаслідок чого у програмі виникли збої. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
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Чому не всі отримали кошти
За словами Музиченка, розробка і тестування програмного забезпечення потребує певного часу. Раніше, коли певний функціонал впроваджувався через додаток Дія, на перевірку відводилися місяці. Але систему щодо отримання виплат хотіли розгорнути в кінці березня – на початку квітня.
Ми стояли перед вибором: або ми розробляємо і без тестування впроваджуємо систему, або ж ми місяцями тестуємо і не даємо можливість нікому нічого отримати. Було прийняте рішення про те, що розроблене програмне забезпечення було одразу застосоване в промислову експлуатацію,
– сказав Музиченко.
Він додав, що внаслідок цього виникли ситуації, коли через збої в програмному забезпеченні або недосконалому обміні інформації, люди не отримали виплати. Їхні звернення не дійшли до кінцевої точки прийняття рішень.
Яким чином можна отримати допомогу від держави
Українці, які зверталися в додаток Дія до 30 квітня і не отримали відповідної допомоги, наразі можуть звернутися саме до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. І якщо інформація про конкретну людину включена у відповідний список, то їй буде призначена відповідна підтримка, починаючи з березня.
Якщо ж людина не потрапила до такого переліку, то вона може оформити заявку про те, що не отримала виплат і звернутися повторно.
Варто ознайомитись ВПО можуть подати повторні заявки на виплати до 1 жовтня: що для цього потрібноЗверніть увагу! З 1 жовтня планують збільшити виплати тим українцям, які прихистили в себе переселенців. За програмою "Прихисток" грошей можна буде отримати вдвічі більше. Наразі в Україні тільки зареєстрованих ВПО є 4 479 798 людей.
Виплати для ВПО у вересні: що відомо
- Постраждалі через війну українці можуть розраховувати на допомогу від держави, волонтерів та міжнародних організацій.
- Ті, хто залишив своє місце проживання через війну, може розраховувати на допомогу від держави. Мовиться про 2 – 3 тисячі гривень щомісяця. Розмір виплат залежатиме від віку людини.
- Українці також можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Реєстрацію на програму грошової підтримки Спільно від ЮНІСЕФ призупинено ще 14 серпня о 23:00. Однак ті, хто оформив заявки до цього терміну, зможуть отримати від 2,22 тисячі гривень до 33,3 тисячі гривень.
- Постраждалим від війни українцям допомогу надає Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН).
- Зазначимо, що грошова допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України на одну особу складає 2,5 тисячі гривень на місяць з можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги.