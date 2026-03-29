Пенсія не сходиться з розрахунками: де "губляться" роки стажу
- Фактичний розмір пенсії може бути нижчим за очікуваний через автоматичний механізм оптимізації заробітку, який виключає місяці з найнижчими доходами з розрахункового періоду.
- При переході з пенсії по інвалідності на пенсію за віком може використовуватися середня зарплата на момент призначення первинної пенсії, що обмежує зростання виплат, навіть при додатковому стажі.
Під час призначення пенсії за віком окремі періоди трудової діяльності можуть не бути зараховані до страхового стажу, а очікувані доплати виявитися мінімальними. Чим це може бути зумовлено та що з цим робити, читайте далі.
Куди "зникає" стаж та чому очікувана пенсія – маленька?
Ситуація, коли фактичний розмір пенсії виявляється нижчим за очікування, часто пов’язана не зі "зникненням" стажу як такого, а з особливостями його обліку та розрахунку, повідомляє ПФУ.
Одним із ключових факторів є механізм оптимізації заробітку, який застосовується під час призначення пенсії. Його суть полягає у виключенні з розрахункового періоду місяців із найнижчими доходами для підвищення середнього коефіцієнта заробітної плати.
Важливо! Цей процес відбувається автоматично, тобто без індивідуального підбору найбільш вигідних періодів, а не з урахуванням конкретної фінансової історії людини. У деяких випадках, зокрема для періодів після 2020 року, оптимізація може здійснюватися у кілька етапів, що додатково впливає на кінцевий результат.
Саме через це частина стажу може виглядати "втраченою" у фінальному розрахунку: окремі періоди фактично не враховуються при визначенні коефіцієнта заробітку. При цьому система не завжди обирає найбільш вигідні варіанти, оскільки керується формальними критеріями, а не індивідуальними обставинами.
Чи вигідно переході з пенсії по інвалідності на пенсію за віком?
Окремо варто звернути увагу на ситуації переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. У таких випадках при розрахунку може використовуватися середня заробітна плата, актуальна на момент призначення первинної пенсії, а не поточні показники, зауважує ПФУ.
Зауважте! Це обмежує потенційне зростання виплат навіть за наявності додаткового стажу.
Крім того, для працюючих пенсіонерів доплати за понаднормовий стаж часто обчислюються з використанням показників, які не відповідають актуальним соціальним стандартам. У результаті надбавки можуть бути значно нижчими, ніж очікується.
Після припинення роботи такі виплати підлягають перерахунку, і їхній розмір зазвичай зростає.
Зверніть увагу! У таких умовах доцільно перевіряти правильність розрахунку пенсії. Якщо є документи, що підтверджують рівень заробітку або тривалість стажу, варто звернутися до Пенсійного фонду для уточнення даних. У разі виявлення неточностей можливий перегляд розміру виплат.
Який стаж потрібен для виходу на пенсію?
У 2026 році право на вихід на пенсію за віком у 60 років виникає за наявності не менше 33 років страхового стажу. Це відповідає поетапному підвищенню вимог до тривалості стажу, передбаченому пенсійною реформою.
Для громадян, які досягли пенсійного віку у 2025 році, діяла нижча планка – 32 роки страхового стажу, що відображає поступове збільшення цього показника з року в рік.