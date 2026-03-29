Пенсія не сходиться з розрахунками: де "губляться" роки стажу

Під час призначення пенсії за віком окремі періоди трудової діяльності можуть не бути зараховані до страхового стажу, а очікувані доплати виявитися мінімальними. Чим це може бути зумовлено та що з цим робити, читайте далі.

Куди "зникає" стаж та чому очікувана пенсія – маленька?

Ситуація, коли фактичний розмір пенсії виявляється нижчим за очікування, часто пов’язана не зі "зникненням" стажу як такого, а з особливостями його обліку та розрахунку, повідомляє ПФУ.

Одним із ключових факторів є механізм оптимізації заробітку, який застосовується під час призначення пенсії. Його суть полягає у виключенні з розрахункового періоду місяців із найнижчими доходами для підвищення середнього коефіцієнта заробітної плати.

Важливо! Цей процес відбувається автоматично, тобто без індивідуального підбору найбільш вигідних періодів, а не з урахуванням конкретної фінансової історії людини. У деяких випадках, зокрема для періодів після 2020 року, оптимізація може здійснюватися у кілька етапів, що додатково впливає на кінцевий результат.

Саме через це частина стажу може виглядати "втраченою" у фінальному розрахунку: окремі періоди фактично не враховуються при визначенні коефіцієнта заробітку. При цьому система не завжди обирає найбільш вигідні варіанти, оскільки керується формальними критеріями, а не індивідуальними обставинами.

Окремо варто звернути увагу на ситуації переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. У таких випадках при розрахунку може використовуватися середня заробітна плата, актуальна на момент призначення первинної пенсії, а не поточні показники, зауважує ПФУ.

Зауважте! Це обмежує потенційне зростання виплат навіть за наявності додаткового стажу.

Крім того, для працюючих пенсіонерів доплати за понаднормовий стаж часто обчислюються з використанням показників, які не відповідають актуальним соціальним стандартам. У результаті надбавки можуть бути значно нижчими, ніж очікується.

Після припинення роботи такі виплати підлягають перерахунку, і їхній розмір зазвичай зростає.

Зверніть увагу! У таких умовах доцільно перевіряти правильність розрахунку пенсії. Якщо є документи, що підтверджують рівень заробітку або тривалість стажу, варто звернутися до Пенсійного фонду для уточнення даних. У разі виявлення неточностей можливий перегляд розміру виплат.

