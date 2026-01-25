Лічильник є, а рахунки все одно завищені: що не так із сумами у платіжками

Суми у платіжках за комунальні послуги часто розчаровують українців. Навіть за наявності лічильників окремі нарахування можуть виявлятися вищими, ніж реальне споживання.

Чому приходять завищені показники у платіжках?

Найчастіше причина криється не у помилках приладу обліку і не в тарифах, а у відсутності своєчасно переданих показників. За даними постачальника YASNO, близько 30% клієнтів у столиці не подають дані лічильника в установлені строки або не роблять цього взагалі.

У таких випадках рахунок формується не за фактичним споживанням, а за середньодобовими показниками. Система обліку працює за наперед визначеним алгоритмом та не має інформації про те, що в квартирі тимчасово ніхто не проживає або електроенергія не використовується.

Зверніть увагу! Якщо показання не надійшли у відведене для цього "вікно", то постачальник змушений застосовувати розрахунковий метод.

Тому для розрахунку береться:

обсяг електроенергії за аналогічний місяць попереднього року;

визначається середньодобове споживання та множиться на кількість днів без фактичних даних;

отриманий обсяг коригується коефіцієнтом та передається постачальнику, який виставляє рахунок за чинним тарифом.

Які терміни подачі показників світла?

Терміни передачі показників визначені чітко, адже саме під них налаштований механізм нарахувань. У Києві споживачі мають п’ять днів щомісяця: два дні до завершення поточного місяця та три дні на початку наступного.

Важливо! У наступному місяці, якщо клієнт передає актуальні показання після застосування середніх нарахувань, система робить автоматичний перерахунок. Однак до цього моменту у платіжці може з’явитися сума, яка здається завищеною.

Тож наявність лічильника сама по собі не гарантує менші нарахування, тому ключову роль відіграє вчасна щомісячна передача показників, навіть за нульового споживання.

Що ще слід знати про показники лічильника?