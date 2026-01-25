Почему приходят завышенные показатели в платежках?

Чаще всего причина кроется не в ошибках прибора учета и не в тарифах, а в отсутствии своевременно переданных показателей. По данным поставщика YASNO, около 30% клиентов в столице не подают данные счетчика в установленные сроки или не делают этого вообще.

В таких случаях счет формируется не по фактическому потреблению, а по среднесуточным показателям. Система учета работает по заранее определенному алгоритму и не имеет информации о том, что в квартире временно никто не проживает или электроэнергия не используется.

Обратите внимание! Если показания не поступили в отведенное для этого "окно", то поставщик вынужден применять расчетный метод.

Поэтому для расчета берется:

объем электроэнергии за аналогичный месяц предыдущего года;

определяется среднесуточное потребление и умножается на количество дней без фактических данных;

полученный объем корректируется коэффициентом и передается поставщику, который выставляет счет по действующему тарифу.

Какие сроки подачи показателей света?

Сроки передачи показателей определены четко, ведь именно под них настроен механизм начислений. В Киеве потребители имеют пять дней ежемесячно: два дня до завершения текущего месяца и три дня в начале следующего.

Важно! В следующем месяце, если клиент передает актуальные показания после применения средних начислений, система делает автоматический перерасчет. Однако до этого момента в платежке может появиться сумма, которая кажется завышенной.

Поэтому наличие счетчика само по себе не гарантирует меньшие начисления, поэтому ключевую роль играет своевременная ежемесячная передача показателей, даже при нулевом потреблении.

Что еще следует знать о показаниях счетчика?