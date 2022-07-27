Фурса пояснив, чому уряд не дозволив "Нафтогазу" заплатити за облігаціями

"Нафтогаз" мав намір погасити свій борг перед інвесторами, однак уряд не допустив цього. Тому стався дефолт компанії.

Про це розповів 24 каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, проведення платежу "Нафтогазом" могло завадити самому уряду вести перемовини з інвесторами.

Читайте також Україна має намір укласти з МВФ угоду на 15 – 20 мільярдів доларів

Як "Нафтогаз" допустив дефолт

Фурса зазначив, що дефолт компанії стався не через те, що вона не платить. Річ у тім, що "Нафтогаз" не встиг швидко домовитися з інвесторами про реструктуризацію.

А це сталося тому, що, на жаль, було створено очікування у інвесторів відповідні, що компанія буде погашати свій борг,

– пояснив інвестбанкір.

За його словами, коли ж за 2 тижні до погашення боргу, "Нафтогаз" прийшов до інвесторів, то вони стали у жорстку позицію і домовитися не вдалося. Тому й виник дефолт.

Чому уряд не дозволив "Нафтогазу" заплатити

Фурса зазначив, що насправді уряд не допустив погашення НАК "Нафтогаз" її боргу. Йдеться про суму в 335 мільйонів доларів.

Компанія хотіла заплатити, але уряд цього не допустив для того, щоб цей платіж "Нафтогазу" не завадив самому уряду, Мінфіну зараз провести перемовини з інвесторами,

– заявив він.

За словами інвестбанкіра, якби "Нафтогаз" заплатив, тоді як Україна як держава запропонувала інвесторам реструктуризацію, то у них виникли би питання і це б ускладнило перемовини щодо реструктуризації державного боргу.

Фурса пояснив, що означає дефолт "Нафтогазу": дивіться відео

До чого готуватися цієї зими

Фурса зазначив, що "Нафтогаз" був у перемовинах з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму приблизно 1 мільярд доларів, щоб мати гроші на закупівлю газу. Наразі перемовини заблоковані, бо ЄБРР не може кредитувати компанію, яка перебуває в стані дефолту.

Тому, на думку інвестбанкіра, найімовірніше, цієї зими буде важко. Нам варто готуватися до жорсткої економії, враховуючи ту ціну на газ, яка зараз є.

Це більш ніж 2300 доларів за тисячу кубометрів. Це майже в 10 разів більше, ніж мали ми декілька років тому, це висока ціна,

– зазначив він.

Інвестбанкір додав, що, навіть якби "Нафтогаз" взяв у ЄБРР потрібний мільярд доларів, то багато газу би не купив. Тому цієї зими буде мало газу, будуть проблеми і треба буде дуже жорстко економити.

Що робити "Нафтогазу"

За словами Фурси, ситуація у "Нафтогазу" неприємна і треба було раніше вирішувати питання з інвесторами в координації уряду і самої компанії. Варто було йому заздалегідь розпочати перемовини, запропонувати умови реструктуризації із запасом часу, щоб встигнути.

Що робити зараз. Зараз, по-перше, дочекатися суверенної реструктуризації, щоб уже нікому не заважати. А потім домовитися на умовах, які можуть бути тотожні державним,

– зазначив він.

Він пояснив, що йдеться про домовленості "Нафтогазу" з інвесторами стосовно реструктуризації, щоб бути не в стані дефолту, а реструктуризувати свій борг.

Що цьому передувало

25 липня компанія повідомила, що не отримала згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на 335 мільйони доларів та попередила про "жорсткий дефолт" за євробондами.

26 липня "Нафтогаз" оголосив про дефолт за єврооблігаціями.

Згодом НАК "Нафтогаз" повідомив, що невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування виплат за ними.

До теми – росіяни знову почали шантажувати європейців газом: дивіться відео