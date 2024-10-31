Тисяча Зеленського: чому держава не може інвестувати ці кошти на будівництво фортифікацій

Держава анонсувала виплати по 1 000 гривень для кожного українця. Однак суспільство почало обговорювати можливість використання цих коштів на фортифікаційні або оборонні потреби, хоча програма цього не передбачає.

Чому кошти не можуть спрямувати на фортифікаційні споруди

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету з питань бюджету Леся Забуранна зазначила, що ці кошти надані партнерами, а отже мають чітке цільове призначення, повідомляє 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Леся Забуранна Народна депутатка України та заступниця голови Комітету з питань бюджету Ми не можемо витратити кошти, які нам надали на соціальні видатки на будівництво фортифікацій. Це не можливо.

Нагадаємо, що минулого тижня Президент Зеленський оголосив про виплату кожному українцю по 1 000 гривень, яку можна буде витратити на українські товари, комунальні послуги, квитки "Укрзалізниці" або ліки українського виробництва.

Зауважте! Програма стартує 1 грудня 2024 року, а кошти будуть зараховані на карту "Національного кешбеку".