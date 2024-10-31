Почему средства не могут направить на фортификационные сооружения
Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная отметила, что эти средства предоставлены партнерами, а значит имеют четкое целевое назначение, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Мы не можем потратить средства, которые нам предоставили на социальные расходы на строительство фортификаций. Это невозможно.
Напомним, что на прошлой неделе Президент Зеленский объявил о выплате каждому украинцу по 1 000 гривен, которую можно будет потратить на украинские товары, коммунальные услуги, билеты "Укрзализныци" или лекарства украинского производства.
Заметьте! Программа стартует 1 декабря 2024 года, а средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека".