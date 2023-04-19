Частина пенсіонерів може втратити право на пенсію: кого це стосується

Україна може розірвати угоду з Росією про трудову діяльність. Відтак громадяни, які набули страховий стаж на території агресорки, будуть позбавлені права на пенсію.

Хто може втратити право на пенсію

На сайті Федерації профспілок розмістили законопроєкт, який передбачає розірвання угоди з урядом країни-агресорки про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Росії. Таким чином частина українців може втрати право на пенсію.

Читайте також Друга пенсія може з'явитися ще у 2023 році

що вона була підписана між Україною та Росією ще у 1992 році. Вона передбачала, що трудовий стаж громадян на територіях обох країн взаємно визначається сторонами.

Однак повномасштабне вторгнення Росії порушило усі принципи та основні цілі угоди.

Що визнавала угода

Раніше обома сторонами визнавалися дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка про рівень освіти та кваліфікації, які видані відповідними компетентними органами сторін без легалізації.

Крім того, визнавався й страховий стаж громадян, який вони набували на територіях обох країн.

До теми Жінкам доплатять 730 гривень до пенсії, але за однієї умови

А також підстави для соціального захисту інвалідів.

Які доплати отримають пенсіонери у червні

Цього місяця українським пенсіонерам, що продовжують працювати, провели перерахунок пенсій. Втім їх перерахують тільки у червні одразу за 3 місяці.

Отримати доплату можуть ті працюючі пенсіонери, які мають не менше 35 років стажу та виплату у розмірі щонайменше 7 000 гривень.

Крім того, працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу. А з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.

Сама ж доплата складе 1 200 гривень. Проте запам'ятайте, що чим вища заробітна плата, тим більшою буде й доплата.