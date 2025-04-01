Обмін доларів та євро: де вигідніший курс

Курси долара та євро постійно коливаються як у бік здорожчання, так і у бік спаду, а тому змінюються й умови обміну валюти. Відповідно до цього кожен може обрати де саме здійснити обмін валюти й за яким курсом.

Де краще міняти долари та євро

Як розповів економіст Данило Монін для 24 Каналу, насправді різниці суттєвої де саме обмінювати валюту в Україні немає.

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Нагадуємо! Як відомо, головна різниця між банками та обмінниками полягає у принципі обміну валют. Річ у тім, що банки проводять валюту через рахунки усередині банку, а обмінні пункти використовують фізично наявний резерв готівки.

Данило Монін Економічний експерт Це зробити можна навіть у мобільному банківському додатку, якщо є рахунок у валюті. Тобто все залежить саме від курсу по якому відбувається обмін.

Водночас Монін додає, що зараз маржа в обмінниках сильно зросла через збільшення оподаткування.

Що таке маржа Ця величина виражає різницю між процентними ставками, курсами цінних паперів, ставками страхових внесків та відшкодувань, цінами товарів тощо.

Які курси валют в банках та в обмінниках

Станом на 1 квітня, середня купівля та продаж долара в обмінниках коливалася між 41,07 та 41,45 гривнями. Натомість курс євро був у межах 44,60 та 45,12 гривні при купівлі та продажу відповідно, за даними finance.ua.

коливалася між 41,07 та 41,45 гривнями. Натомість курс євро був у межах 44,60 та 45,12 гривні при купівлі та продажу відповідно, за даними finance.ua. Натомість у банках купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні, продаж по 41,75 гривні. Купівля євро проходить по 44,60 гривні, а продаж – по 45,20 гривні.

До речі, після неоднозначних заяв Трампа щодо впровадження мит на товари на всіх країни долар США продовжив падіння на світовому ринку. З початку 2025 року валюта подешевшала на понад 4%.

Але за словами Моніна, на фоні цієї ситуації зміцнення євро залишається тимчасовим. Він додає, що навряд чи варто купувати європейську валюту саме зараз.

Крім того, не варто здійснювати купівлю, якщо валюта вже і так зросла в ціні до долара,

– зауважив економіст Монін.