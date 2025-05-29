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Економіка Соцвиплати Як перевірити стаж роботи через Дію
29 травня, 14:20
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Як перевірити стаж роботи через Дію

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для перевірки стажу роботи в Дії потрібно увійти в кабінет громадянина на diia.gov.ua та авторизуватись через BankID або електронний підпис.
  • Інформацію про стаж можна знайти в меню "Послуги", вибравши пункт "Довідка ОК-7".

Щоб дізнатися свій актуальний стаж роботи, необов'язково звертатись у ПФУ. Усю інформацію можна отримати онлайн.

Де написано стаж в Дії

Щоб переглянути стаж, для початку потрібно зареєструватися або увійти в кабінет громадянина на diia.gov.ua, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Авторизація може відбуватися таким чином:

  • через BankID;
  • за допомогою електронного підпису.

Де знайти інформацію про стаж:

  • на порталі Дія знайдіть меню "Послуги";
  • у переліку оберіть пункт "Довідка ОК-7";

Зауважте! Ця послуга не буде доступна, якщо відсутні відомості в реєстрі застрахованих осіб.

  • перевірте чи коректні дані вказані у профілі і лише після цього надішліть запит на довідку.

Офлайн ці дані можна отримати у Пенсійному фонді. Необхідно лише звернутись у територіальний орган і зробити відповідний запит.

Що містить довідка ОК-7?

У довідці ОК-7 вказані відомості про суму зарплати з якої сплачувався ЄСВ та страховий стаж з 2011 року.