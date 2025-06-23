ШІ на службі армії: DeepSeek викрили у співпраці з військовими Китаю

Китай шукає спосіб, щоб обійти американські обмеження на експорт. Щоб досягти свого, влада залучає новітні технології.

Як DeepSeek обходить експортні обмеження

Компанія DeepSeek із Ханчжоу, яка займається штучним інтелектом, надавала підтримку військовим і розвідці Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, DeepSeek використовувала схеми обходу експортних обмежень, щоб отримати доступ до передових мікросхем, виготовлених у США.

Мова йде про великі обсяги потужних чипів H100, які виробляє компанія Nvidia.

Доступ Китаю до них обмежили з 2022 року через побоювання США щодо їхнього військового використання.

DeepSeek намагалася використовувати фіктивні компанії у Південно-Східній Азії, щоб обійти експортні обмеження, і прагнула отримати доступ до дата-центрів у регіоні, щоб дистанційно працювати з американськими чипами,

– розповів чиновник.

Варто знати! Наразі невідомо, чи вдалося DeepSeek успішно обійти обмеження. Також поки немає інформації щодо того, чи планують США нові санкції або експортні обмеження проти DeepSeek на тлі цих звинувачень.

У чому звинувачують компанію DeepSeek

Раніше американський уряд не розголошував оцінку діяльності компанії DeepSeek. Про зв’язки з китайськими військовими заговорили на тлі масштабної торгівельної війни між США і Китаєм.

Компанію звинувачують у передачі користувацьких даних і аналітики державному апарату в Пекіні.

Дані американських користувачів нібито передаються до Китаю через інфраструктуру, пов’язану з державною телекомунікаційною компанією China Mobile.

Окрім того, DeepSeek фігурує у понад 150 записах про держзакупівлі Народно-визвольної армії Китаю та інших структур оборонного сектору, яким вона надавала технологічні послуги.

Варто знати! Звинувачення у співпраці DeepSeek з військовими може викликати занепокоєння щодо конфіденційності їхніх даних серед десятків мільйонів людей по всьому світу, які щоденно користуються послугами компанії.