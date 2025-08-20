У Росії населенню бензину не вистачає. Пальне продають організація і лише по талонах, а на заправках ростуть черги обурених водіїв.

Як росте дефіцит бензину в Росії?

Дефіцит основних видів бензину викликав справжній шок серед російських водіїв, які тепер не можуть просто приїхати на АЗС та заправити свій автомобіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Ситуація критична як у російських регіонах, так і на окупованих українських територіях, які отримують бензин з Росії:

Крим

У Криму на більшості АЗС бензину марки А-95 вже не дістати. Місцеві говорять, що його мають змогу придбати лише державні структури та підприємства.

До того ж ціни на бензин стрімко зросли. На деяких заправних станціях пальне А-95 продають за рекордною вартістю для півострова – 69,96 рубля за один літр.

Забайкалля

Те саме відбувається у Забайкальському регіоні Росії. Багато АЗС припинили продавати бензин А-95 у вільному доступі та розмістили оголошення, що пальне доступне лише за талонами.

Кажуть, що скінчилися запаси. На АЗС табло не горять, на вході також напис, що тільки для організацій,

– говорять місцеві.

Приморський край

Криза пального охопила й Приморський край Росії. На АЗС ростуть черги водіїв. бензину на всіх не вистачає.

Російські ЗМІ називають кілька причин нестачі пального:

сезонне зростання попиту через туристичний сезон;

скорочення постачання палива від далекосхідних підприємств;

затримка постачання залізницею, що може складати близько 2 тижнів.

Важливо! Кризу поглиблюють також атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Через них деякі НПЗ змушені були зупинити роботу частково або повністю, тому виробництво пального скоротилося.

Що відомо про кризу пального в Росії?