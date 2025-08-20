Укр Рус
20 серпня, 15:44
3

Паливна криза загострюється: на АЗС Росії ростуть черги за бензином

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Росії спостерігається дефіцит бензину, що призводить до черг на АЗС, обмежень у вільному продажу, продажу пального лише за талонами та зростання цін на пальне

  • Причинами ситуації є сезонне зростання попиту, скорочення постачання від підприємств, затримка постачання залізницею, а також атаки на нафтопереробні заводи.

У Росії населенню бензину не вистачає. Пальне продають організація і лише по талонах, а на заправках ростуть черги обурених водіїв.

Як росте дефіцит бензину в Росії? 

Дефіцит основних видів бензину викликав справжній шок серед російських водіїв, які тепер не можуть просто приїхати на АЗС та заправити свій автомобіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 

Ситуація критична як у російських регіонах, так і на окупованих українських територіях, які отримують бензин з Росії:

  • Крим 

У Криму на більшості АЗС бензину марки А-95 вже не дістати. Місцеві говорять, що його мають змогу придбати лише державні структури та підприємства.  

До того ж ціни на бензин стрімко зросли. На деяких заправних станціях пальне А-95 продають за рекордною вартістю для півострова – 69,96 рубля за один літр. 

  • Забайкалля 

Те саме відбувається у Забайкальському регіоні Росії. Багато АЗС припинили продавати бензин А-95 у вільному доступі та розмістили оголошення, що пальне доступне лише за талонами. 

Кажуть, що скінчилися запаси. На АЗС табло не горять, на вході також напис, що тільки для організацій, 
– говорять місцеві. 

  • Приморський край 

Криза пального охопила й Приморський край Росії. На АЗС ростуть черги водіїв. бензину на всіх не вистачає.

Російські ЗМІ називають кілька причин нестачі пального: 

  • сезонне зростання попиту через туристичний сезон;
  • скорочення постачання палива від далекосхідних підприємств;
  • затримка постачання залізницею, що може складати близько 2 тижнів. 

Важливо! Кризу поглиблюють також атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Через них деякі НПЗ змушені були зупинити роботу частково або повністю, тому виробництво пального скоротилося. 

Що відомо про кризу пального в Росії? 

  • Дефіцит пального в Росії зростає вже не перший місяць. Влада навіть вдалася до обмежень вільного продажу та заборонила експорт бензину з 1 березня. Заборона мала тривати до 31 серпня, однак тепер її хочуть продовжити й у вересні.
  • Криза поглиблюється ще й через те, що приватні мережі АЗС не запаслися достатньо пальним до літнього сезону через високі процентні ставки та дорогі позики. Це викликало дефіцит бензину на заправках.
  • У підсумку ціни на пальне в Росії стрімко ростуть. На початку серпня вони сягнули історичного максимуму. Бензин АІ-95 на Санкт-Петербурзькій  біржі торгувався по 77 000 рублів за тонну, а ціна марки АІ-92 сягнула 66 642 рублі за тонну. За даними російських ЗМІ, від початку 2025-го ціни на АІ-92 зросли більш як на 25%, а на АІ-95 – на 24%.