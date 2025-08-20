Топливный кризис обостряется: на АЗС России растут очереди за бензином
- В России наблюдается дефицит бензина, что приводит к очередям на АЗС, ограничений в свободной продаже, продажи топлива только по талонам и рост цен на горючее.
Причинами ситуации является сезонный рост спроса, сокращение поставок от предприятий, задержка поставок по железной дороге, а также атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
В России населению бензина не хватает. Горючее продают организация и только по талонам, а на заправках растут очереди возмущенных водителей.
Как растет дефицит бензина в России?
Дефицит основных видов бензина вызвал настоящий шок среди российских водителей, которые теперь не могут просто приехать на АЗС и заправить свой автомобиль, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Ситуация критическая как в российских регионах, так и на оккупированных украинских территориях, которые получают бензин из России:
- Крым
В Крыму на большинстве АЗС бензина марки А-95 уже не достать. Местные говорят, что его могут приобрести только государственные структуры и предприятия.
К тому же цены на бензин стремительно выросли. На некоторых заправочных станциях топливо А-95 продают по рекордной стоимости для полуострова – 69,96 рубля за один литр.
- Забайкалье
То же самое происходит в Забайкальском регионе России. Многие АЗС прекратили продавать бензин А-95 в свободном доступе и разместили объявления, что топливо доступно только по талонам.
Говорят, что кончились запасы. На АЗС табло не горят, на входе также надпись, что только для организаций,
– говорят местные.
- Приморский край
Кризис горючего охватил и Приморский край России. На АЗС растут очереди водителей. бензина на всех не хватает.
Российские СМИ называют несколько причин нехватки горючего:
- сезонный рост спроса из-за туристического сезона;
- сокращение поставок топлива от дальневосточных предприятий;
- задержка поставок по железной дороге, что может составлять около 2 недель.
Важно! Кризис усугубляют также атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за них некоторые НПЗ вынуждены были остановить работу частично или полностью, поэтому производство топлива сократилось.
Что известно о кризисе горючего в России?
- Дефицит горючего в России растет уже не первый месяц. Власти даже прибегли к ограничениям свободной продажи и запретили экспорт бензина с 1 марта. Запрет должен был продлиться до 31 августа, однако теперь его хотят продлить и в сентябре.
- Кризис углубляется еще и потому, что частные сети АЗС не запаслись достаточно топливом к летнему сезону из-за высоких процентных ставок и дорогих займов. Это вызвало дефицит бензина на заправках.
- В итоге цены на топливо в России стремительно растут. В начале августа они достигли исторического максимума. Бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской бирже торговался по 77 000 рублей за тонну, а цена марки АИ-92 достигла 66 642 рубля за тонну. По данным российских СМИ, с начала 2025-го цены на АИ-92 выросли более чем на 25%, а на АИ-95 – на 24%.