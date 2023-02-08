Цей рік принесе величезні проблеми: опозиціонер оцінив стан бюджету Росії
Видання Bloomberg повідомляє, що дефіцит бюджету Росії в січні становить близько 50 відсотків – 25 мільярдів доларів. Це сталося через санкції на енергоносії. І цей рік принесе ще більше величезні проблеми.
Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, з бюджетом Росії зараз повна ж*па, це слово найбільш відображає нинішню ситуацію.
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Він наголосив, що росіяни продовжують вигадувати, що грошей достатньо, бюджет в профіциті. "А хто наторгував китайськими юанями, щоб хоч якісь діри закрити. І ця ситуація буде погіршуватися", – додав опозиціонер.
2023 рік принесе якісні негативні зсуви для російської економіки. Адже передумови накопичуються, а потім цей процес буде вже не змінити,
– вважає Гудков.
На його думку, всі гроші зараз Росія віддає на ведення війни проти України. "Але міни росіяни їсти не зможуть, і на снаряди не відправлять дітей до школи", – додав він.
Опозиціонер пояснює, що фінансові зміни точно йдуть, і вони будуть знищувати всю частину бюджету, яка направлені на життя звичайних росіян – освіту, медицину, транспорт, соціальні потреби тощо.
"Але зате буде збільшувати кількість виробництва мін чи снарядів на душу населення. Зараз така ситуація і 2023 рік принесе величезні проблеми", – заявив Гудков.
Дивіться повну розмову з Геннадієм Гудковим: відео
За його словами, зараз у Росії аналізують стан повітряного парку, але там немає ніякого стану. "Росія – чемпіон по авіаційних аваріях з найбільшою кількістю загиблих", – додав він.
Опозиціонер каже, що там вже немає запчастин, комплектуючих, починається авіаційний канібалізм – розбирають якісь літаки і ставлять запчастини на інші.
Все починає валитися. В результаті це призведе до зміни всієї якості економіки, життя, а потім відіб'ється на моральності людей. Все буде поступово наростати до обвалу, який не за горами,
– підсумував Гудков.
Погіршується ситуація в економіці Росії: останні новини
- Доходи Росії від енергоносіїв впали майже вдвічі. Поєднання цього зі зростанням витрат на ведення війни в Україні призводить до великих економічних збитків.
- Попри те, що доходи Росії значно впали, її витрати лише ростуть. Лише витрати сектору оборони зросли до 3,5 трильйона рублів. Це пояснюють тим, що Росія готує новий наступ в Україні до річниці повномасштабної війни.
- Окрім заборони на постачання нафти до Європи, 5 лютого набуло чинності ембарго щодо російських нафтопродуктів. Це завдає великий удар по російському нафтокомплексу.
- Внаслідок обмеження ціни на нафту – у 60 доларів за барель – у січні Росія втратила близько 8 мільярдів доларів. Тобто обмеження російської нафти досягло своїх цілей. Завдяки такій ціні зменшилися доходи Росії від експорту нафти.