Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, з бюджетом Росії зараз повна ж*па, це слово найбільш відображає нинішню ситуацію.

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Він наголосив, що росіяни продовжують вигадувати, що грошей достатньо, бюджет в профіциті. "А хто наторгував китайськими юанями, щоб хоч якісь діри закрити. І ця ситуація буде погіршуватися", – додав опозиціонер.

2023 рік принесе якісні негативні зсуви для російської економіки. Адже передумови накопичуються, а потім цей процес буде вже не змінити,

– вважає Гудков.

На його думку, всі гроші зараз Росія віддає на ведення війни проти України. "Але міни росіяни їсти не зможуть, і на снаряди не відправлять дітей до школи", – додав він.

Опозиціонер пояснює, що фінансові зміни точно йдуть, і вони будуть знищувати всю частину бюджету, яка направлені на життя звичайних росіян – освіту, медицину, транспорт, соціальні потреби тощо.

"Але зате буде збільшувати кількість виробництва мін чи снарядів на душу населення. Зараз така ситуація і 2023 рік принесе величезні проблеми", – заявив Гудков.

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За його словами, зараз у Росії аналізують стан повітряного парку, але там немає ніякого стану. "Росія – чемпіон по авіаційних аваріях з найбільшою кількістю загиблих", – додав він.

Опозиціонер каже, що там вже немає запчастин, комплектуючих, починається авіаційний канібалізм – розбирають якісь літаки і ставлять запчастини на інші.

Все починає валитися. В результаті це призведе до зміни всієї якості економіки, життя, а потім відіб'ється на моральності людей. Все буде поступово наростати до обвалу, який не за горами,

– підсумував Гудков.

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