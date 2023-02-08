Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, с бюджетом России сейчас полная ж * па, это слово наиболее отражает нынешнюю ситуацию.

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Он подчеркнул, что россияне продолжают придумывать, что денег достаточно, бюджет в профиците. "А кто наторговал китайскими юанями, чтобы хоть какие-то дыры закрыть. И эта ситуация будет ухудшаться", – добавил оппозиционер.

2023 год принесет качественные негативные сдвиги для российской экономики. Ведь предпосылки скапливаются, а потом этот процесс будет уже не изменить,

– считает Гудков.

По его мнению, все деньги сейчас Россия отдает на войну против Украины. "Но мины россияне есть не смогут, и на снаряды не отправят детей в школу", – добавил он.

Оппозиционер объясняет, что финансовые изменения точно идут, и они будут уничтожать всю часть бюджета, которая направлена на жизнь обычных россиян – образование, медицину, транспорт, социальные нужды и т.п.

"Но зато будет увеличивать количество производства мин или снарядов на душу населения. Сейчас такая ситуация и 2023 год принесет огромные проблемы ", – заявил Гудков.

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По его словам, сейчас в России анализируется состояние воздушного парка, но там нет никакого состояния. "Россия – чемпион по авиационным авариям с наибольшим количеством погибших", – добавил он.

Оппозиционер говорит, что там уже нет запчастей, комплектующих, начинается авиационный каннибализм – разбирают какие-то самолеты и ставят запчасти на другие.

Все начинает рушиться. В результате это приведет к изменению всего качества экономики, жизни, а затем отразится на нравственности людей. Все будет постепенно нарастать до обвала, не за горами,

– подытожил Гудков.

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