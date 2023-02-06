Из-за эмбарго Россия превращается в сырьевой придаток Китая и Индии. В то же время Индия становится крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом для Запада. Как именно сейчас работают санкции против нефтяного сектора России и в чем хитрый план Запада рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Какие нефтяные ограничения наложили на Россию

Цены на нефть сегодня немного выросли по сравнению с падением на 8% на прошлой неделе. Это связано с тем, что в Китае на фоне постепенного выхода из политики нулевого COVID-19 спрос на нефть начал увеличиваться. В частности, нефть эталонной марки Brent сейчас торгуется по 80 долларов за баррель.

Однако это практически не касается российской нефти, ведь средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals по итогам января 2023 года составила чуть менее 50 долларов за баррель, что почти в 2 раза ниже, чем в январе 2022 года.

В то же время те же Индия и Китай покупают у России нефть со скидкой, в том числе по 32 доллара. И это невероятное падение, а это только начало.

С 5 февраля в Европе начало действовать эмбарго на поставку не только российской сырой нефти, но и нефтепродуктов, таких как дизель, бензин или даже авиационное топливо. Теперь европейские страны полностью отказались от этих продуктов из России.

Кроме того, с 5 февраля введен потолок цен на российские нефтепродукты. Он составляет 45 долларов за баррель для темных нефтепродуктов (мазут, гудрон, битум) и 100 долларов для светлых (бензин, газ, дизель).

Уже известно, что российские НПЗ готовятся к сокращению производства, по меньшей мере, на 15%. Следом за этим должна упасть добыча нефти в 2023 году – если нечего производить, то зачем добывать?

По разным оценкам в этом году добыча уменьшится на 10%. В целом же, переработка нефти в России будет уменьшаться постоянно, и к 2030 году, как прогнозируют сами россияне, может сократиться на 25%.

Эмбарго может существенно усилить эффект санкций

По оценкам экспертов, введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Ведь после 5 февраля дополнительные потери Москвы оценивают в 100 миллионов евро в сутки.

Почему так? В январе 2023 года по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха, доля стоимости нефтепродуктов в общем экспорте энергоресурсов России составляла 25% или 140 миллионов евро в сутки. Наибольшие доходы Россия продолжает получать от поставок на мировой рынок сырой нефти – доля экспорта до 50% или 260 млн. евро в сутки.

Также весомую роль в доходах России играет экспорт угля и сжиженного природного газа – по 80 миллионов евро в сутки. Но после введения эмбарго на российские нефтепродукты странами ЕС, G7, Швейцарии и Австралии с 5 декабря, а также в результате введения ЕС потолка цен на дизельное топливо и мазут доходы российских нефтяных компаний прогнозируемо снизятся на 100 миллионов евро в сутки.

Почему Западу нужно, чтобы российская нефть продавалась

Но возникает вопрос – не может ли Россия продавать те же объемы в Китай и Индию? И это интересный вопрос. Действительно – после введения эмбарго на поставку сырой нефти, Россия переключилась на Азию.

Здесь следует понимать, что цель Запада заключалась в том, чтобы российская нефть все же продавалась, сохраняя стабильность глобального рынка Однако она должна продаваться по ограниченной цене, чтобы доходы Москвы были меньше.

Таким образом, введенный "потолок" цены дает покупателям, например, Китаю и Индии силу на переговорах, то есть можно требовать скидку.

Кроме того, более длинный экспортный маршрут по сравнению с доставкой в Европу также повышает цену фрахта, заставляя Россию компенсировать расходы своим клиентам. Итак, российская нефть балансирует рынок, но Кремль зарабатывает на ней гораздо меньше.

Запад ударил по России: какая роль отведена Индии

Впрочем, с нефтепродуктами такую схему провернуть не удастся. Заместить потерю европейского рынка нефтепродуктов им будет гораздо труднее, чем нефтяной, поскольку крупнейшие страны импортеры российских энергоресурсов вне ЕС – Китай и Индия сами являются чистыми экспортерами нефтепродуктов.

То есть, следует ожидать не только мощный удар по российскому бюджету, но и по нефтеперерабатывающей отрасли России.

Издание Bloomberg отметило, что Индия значительно увеличивает объем закупок российской нефти. Однако критической реакции со стороны Запада нет. И причина очень проста – Индия превращается в хаб по переработке российской нефти для Запада. При этом нефтепродукты из Индии идут как в ЕС, так и в США. И самое важное то, что в Вашингтоне намекают, что так было и задумано.

Согласно данным компании Kpler, Индия поставляла около почти 90 тысяч баррелей бензина и дизельного горючего в Нью-Йорк в прошлом месяце, что является самым большим объемом за последние 4 года.

Ежедневный поток дизельного горючего из Индии в Европу составил 172 000 баррелей в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 года. И теперь на Западе откровенно говорят – роль Индии значительно возрастет, когда эмбарго на нефтепродукты из России наберет обороты. Запрет уберет с рынка огромный объем российского дизельного горючего, и больше потребителей, особенно в Европе, будут использовать Азию, чтобы восполнить дефицит.

Индия будет зарабатывать на российской нефти: почему это выгодно Западу

Соответственно, откуда Индия будет брать нефть для своих НПЗ? Правильно – в России. Но поскольку Индия избежала давления со стороны Запада за сотрудничество с Москвой, эксперты отмечают, что в ответ Индия действует согласно правилам потолка цен на российскую нефть.

В итоге, Индия получила для себя особое место – она будет зарабатывать на российской нефти и не получит санкций со стороны Запада. Индия просто стала неким хабом, который позволяет Западу вводить санкции против России и не подвергать риску собственную экономику из-за падения нефтяного рынка.

Теперь выходит следующая ситуация – держится Россия, по большому счету, благодаря Китаю и Индии. Именно они покупают сырую нефть и даже покрывают часть ущерба из-за эмбарго в Европе, но с нефтепродуктами так не будет. Поскольку и Китай, и Индия сами являются крупными производителями.

Постепенно Запад возвращает Россию к ее корням – она интересна миру как страна, дающая сырье, но не как страна, способная что-либо производить. А вот мировой рынок не слишком от этого страдает.

Кроме того, есть еще один риск для России. Китай и Индия становятся монополистами в покупке российских ресурсов. Следовательно, именно они будут диктовать правила. Так что Россия просто теряет свою субъектность.

Достойно внимания. По поводу эмбарго на нефтепродукты из России, Москву прекрасно потролили в Эстонии. Эстония запретила водителям ввозить на территорию страны бензин из России в канистрах. Мол, эмбарго действует на все нефтепродукты, так что и в канистрах возить не надо.

Также следует добавить, что в настоящее время ЕС готовится к внедрению уже 10 пакета санкций против России. В нем, как пишет издание Politico, ЕС не будет вводить новые ограничения. Но Брюссель хочет закрыть "лазейки" для обхода в уже принятых санкциях. В частности, это может затронуть и теневой рынок нефти и нефтепродуктов.

Хотя подробностей издание не приводит. Также Politico отмечает, что страны ЕС в ближайшее время обсудят создание специального трибунала для преследования обвиняемых в военных преступлениях российских чиновников. Кроме того, на повестке дня конфискация замороженных российских активов и их передача Украине. Пока что в ЕС по этому вопросу нет единого мнения, однако дискуссии продолжаются.