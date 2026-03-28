Дефіцит може сягнути 90%: Зеленський терміново домовляється про дизель
- Україні загрожує дефіцит дизельного пального через перебої з постачанням нафтопродуктів у світі.
- Президент Володимир Зеленський домовляється про постачання дизелю з країн Близького Сходу.
На тлі перебоїв із постачанням нафтопродуктів у світі Україні загрожує гострий дефіцит дизельного пального. Тому зараз Київ намагається домовитися про постачання дизелю з країн Близького Сходу.
Про що домовляється Зеленський?
Про це розповів український президент Володимир Зеленський, пише ВВС Україна.
За словами глави держави, Україна допомагає країнам Близького Сходу щодо захисту від іранських дронів, а у відповідь очікує на допомогу щодо пального.
"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю,
– зазначив Зеленський.
Президент додав, що наразі українська влада намагається забезпечити енергетичну безпеку держави. Уряд та Нафтогаз визначили, що для цього насамперед необхідний дизель.
Зеленський уточнив, що в Україні може бути дефіцит дизельного пального до 90%.
Чи вдалося Зеленському домовитися про дизель?
Втім, у суботу, 28 березня, президент розповів, що під час поїздки на Близький Схід він зміг домовитися про постачання дизелю. Про це глава держави сказав журналістам на Zoom-конференції.
Відповідаючи на запитання щодо мети поїздки, Зеленський зазначив, що серед іншого було й питання забезпечення України пальним.
Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. І далі це вже питання нашої компанії у компаній місцевих,
– розповів Зеленський.
Він додав, що приїхав до країн Близького Сходу для налагодження довгострокового співробітництва. Мова йде про оборонні технології, спільне виробництво і експорт дронів. Загалом мета полягає у тому, щоб збудувати систему співпраці для захисту неба і обміну досвідом.
Зауважте! У Досі Володимир Зеленський підписав оборонну угоду з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Вона передбачає взаємовигідне партнерство щонайменше на 10 років, написав український лідер у Телеграм.
Що ще відомо про візит Зеленського на Близький Схід?
У п’ятницю, 27 березня, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Саудівської Аравії, де провів переговори зі спадковим принцом Мухаммад бін Салман Аль Сауд. За підсумками зустрічі сторони підписали угоду про оборонне співробітництво двох держав.
Після цього глава держави відвідав Об'єднані Арабські Емірати, де зустрівся з президентом країни Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян. За словами Зеленського, вже найближчим часом – протягом кількох днів – країна та ОАЕ планують укласти угоду про довгострокове співробітництво.
Під час перебування в Еміратах президент також провів зустріч з українськими фахівцями, які вже кілька тижнів працюють у країні. Вони допомагають місцевій стороні посилювати захист від атак безпілотників, зокрема у сфері протидії дроновим загрозам.