Європа може зіткнутися з дефіцитом газу у 2023 році, – Reuters

Як зазначають у Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА), країни Європи, внаслідок скорочення поставок російського газу, можуть наступного року зіштовхнутися з дефіцитом блакитного палива.

Євросоюз може зіткнутися із дефіцитом газу у наступному році, якщо Росія ще більше скоротить поставки. Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство.

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Яким може бути дефіцит

За даними МЕА, у 2023 році Європі може не вистачати 27 мільярдів кубометрів газу. Запобігти цьому можуть відновлювані джерела енергії та підвищення енергозбереження.

Попри те, що ЄС цієї зими забезпечив країни достатньою кількістю газу, наступного року блакитного палива може не вистачати. Лише у 2021 році загальне споживання газу у Європі становило 412 мільярдів кубометрів газу.

Європа важко переживатиме наступну зиму, якщо Росія скоротить ту невелику частку газу, який вона все ще постачає.

Як готується Європа

Для цього потрібно розширити субсидії та політику щодо реконструкції газових будівель.

Також можна замінити газове опалення на викопне паливо тепловими насосами та масово розширювати відновлювану енергію.

Інвестиції в розмірі 100 мільярдів євро, які виділять для зменшення дефіциту, будуть повернуті протягом двох років коштом зниження рахунків за газ.

До прикладу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала сформувати "фонд солідарності" ЄС для залучення грошових коштів для інвестицій в енергетику – використовуючи як гроші ЄС, так і додаткові джерела фінансування.

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Проте ще однією проблемою стало розв'язання питання щодо високих цін на енергоносії. Міністри енергетики європейських країн проведуть екстрене засідання, щоб спробувати домовитися про обмеження ціни на газ, яке розділило блок.