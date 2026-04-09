Війна в Ірані дає шанс: Росія намагається нажитися на дефіциті в країнах Азії

Росія намагається скористатися світовим дефіцитом природного газу, який виник через війну в Ірані й блокування Ормузької протоки. Вона пропонує паливо країнам Південної Азії, які критично залежні від імпорту.

Кому Росія пропонує підсанкційний газ?

Обізнані джерела розповідають, що Москва прагне у такий спосіб продати скраплений природний газ зі своїх заводів, які перебувають під санкціями США, пише Bloomberg.

За їхніми словами, минулого тижня держава-агресорка пропонувала такі партії СПГ зі знижкою до 40% від спотових цін. Пропозиції країнам Азії надходили через маловідомі посередницькі компанії, зареєстровані в Китаї та Росії.

Ба більше, продавці нібито навіть пропонували оформити документи у такий спосіб, щоб створити враження, ніби газ походить з інших країн. Наприклад, у псевдопоходженні палива могли зазначити такі держави:

Оман;

Нігерія тощо.

Втім, виданню не вдалося підтвердити, чи уклали все-таки ці угоди фактично.

Зауважте! Через війну на Близькому Сході ключовий морський маршрут із постачання нафти та газу – Ормузька протока – закритий вже кілька тижнів. До того ж іранські дрони пошкодили найбільший у світі завод із виробництва скрапленого газу в Катарі, після чого той зупинився, пише Reuters. Все це у підсумку призвело до різкого зростання цін і дефіциту газу.

Чому Росія хоче нажитися на війні?

Великі імпортери природного газу в Азії тепер спішно змушені шукати дорожчі альтернативи. Серед них, наприклад, Індія та Бангладеш.

Бангладеш, який минулого року отримував близько 60% СПГ із Катару, тепер змушений закуповувати паливо на спотовому ринку. Однак платити іноді доводиться вдвічі дорожче, ніж за довгостроковими контрактами.

І Бангладеш, і Індія через дефіцит були навіть змушені зменшити постачання газу для виробництва добрив.

Водночас Індія обережна щодо імпорту підсанкційних енергоресурсів через побоювання наслідків, зокрема, з боку США. Раніше у Нью-Делі заявили, що не купуватимуть російський СПГ із заводів, які перебувають під обмеженнями.

Росія поступово нарощує експорт із підсанкційних проєктів, таких як Arctic LNG 2 і Портова LNG, однак більшість покупців уникає таких поставок через ризик санкцій з боку США,

– зазначає видання.

Тому наразі єдиною країною, яка отримує підсанкційний СПГ з російських заводів, залишається Китай. Для цього Пекін використовує "тіньовий флот".

Важливо! Росія тим часом прагне диверсифікувати ринки збуту та збільшити постачання з проєктів, які знаходяться під санкціями. Адже, наприклад, завод Arctic LNG 2 за планами мав стати найбільшим у країні, але через обмежений попит досягти цього так і не вдалося.

Як країни борються з дефіцитом газу?